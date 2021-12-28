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高三妹遭姊夫毒殺！幫忙照顧外甥被餵毒　父怒吼：我待他不差

18歲的萌萌被姊夫投毒百草枯，目前尚未度過危險期。（翻攝網易）

▲18歲的萌萌被姊夫投毒百草枯，目前尚未度過危險期。（翻攝網易）

圖文／鏡週刊

大陸河北邢台威縣一名18歲女孩萌萌（化名）最近到姊姊家，幫忙照料孩子，待在姊姊家的期間，姊夫以預防感冒為由，讓萌萌喝下混有劇毒農藥百草枯的感冒藥，事後家人察覺萌萌有異狀，趕緊將她送醫治療。目前萌萌的狀況不太樂觀，尚未度過危險期，而姊夫也承認對萌萌投毒而遭羈押，具體投毒原因仍在調查中。

綜合陸媒報導，本月5日，萌萌的姊姊因為有事外出，所以請她去家裡幫忙照料孩子，但當天姊夫以預防感冒為由，讓萌萌喝下兩杯混有百草枯的感冒藥，隔天萌萌上吐下瀉、渾身沒勁，起初家人以為是感冒，於是到診所買藥讓她服用，但情況並沒有好轉，又帶萌萌到診所治療，不過病情仍不斷惡化，家人連忙將她送到大醫院治療。

但萌萌的醫師卻查不出病因，家人只好替萌萌轉到河北省人民醫院，直到17日，醫師才從萌萌的身體中，檢測出百草枯的成分，對此，萌萌的姊姊表示，妹妹並未喝過奇怪的東西，只記得12月5日那天，丈夫沖泡感冒藥給萌萌喝，但裡頭卻有股怪味，家人越想越不對勁，檢驗報告出爐後，決定向當地警方報案處理。

萌萌的檢驗報告驗出劇毒農藥百草枯。（翻攝網易）

▲萌萌的檢驗報告驗出劇毒農藥百草枯。（翻攝網易）

在警方的調查和萌萌的陳述雙重佐證下，姊夫供認不諱，承認當天就是他將百草枯混入感冒藥，但至於為何要投毒，他卻遲遲不肯開口說出真相。

對此，萌萌的嬸嬸表示，現在孩子的狀況不佳，不僅呼吸性衰竭，連肝腎功能也嚴重損傷，長時間呈現昏迷狀態，尚未脫離危險期；嬸嬸透露，她曾見過萌萌的姊姊與丈夫，夫妻感情看起來不錯，但出事後，也沒發現夫妻倆有什麼異狀，實在想不通他（姊夫）為何會下毒手，並氣憤地說：「他必須要受到法律的制裁」。

而萌萌的父親也提到，自己與女婿的關係還不錯，「我待他不差，他過節也會上我那兒去」，還透露女婿平日在外打工，與他們一家人接觸的機會確實不多，而萌萌還未查出病因時，女婿也曾到醫院探望，並沒察覺有異常，「目前女婿已被公安機關控制，暫不清楚他為何要投毒」。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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