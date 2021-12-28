女大生「一天吃300元」被嫌貴　過來人曝月底救星：晚餐60元搞定

▲女大生外食每餐100元起跳。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

獨自在外生活除了要付租金，每天的飲食費用加起來也很可觀！桃園一名女大生細算，她每天三餐加起來最少300元，平均吃一餐要花100元，有時候跟朋友出門或是吃個下午茶，餐費就會直接飆破500，「餐費一天花300，是最低極限嗎？」

原PO在Dcard表示，平時自己一個人吃三餐的話，一天大概會花300元在吃喝上，早餐35元加咖啡60元，總計約100元；午餐100元到150元不等；晚餐則是100元至200元，三餐加起來最少花300元，而且還是在沒有買手搖飲料或是吃點心的前提下，「如果要出去跟朋友吃飯、喝酒、去咖啡廳，絕對都會破500以上」，近期突然意識到外食是一筆很大的開銷，加上很多小吃店也陸續漲價了，好奇其他人外食一天都花多少錢？

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▲自助餐是省錢大絕招。（示意圖／ETtoday資料照）



網友點出，原PO可先從咖啡開始省，每天固定花60元太傷荷包，改成自己沖泡或是趁超商打折時寄杯，「先從每日咖啡開始節省吧，萊爾富、OK的咖啡都有常態5折販售，全家、711則是偶爾有活動」、「咖啡可以買來自己沖，省50」、「三餐外食，我一天200，不喝咖啡真的會省很多，我早餐抓50上下。」

至於午、晚餐最省的方式就是多吃自助餐，「午餐學校擺攤便當60～70，晚餐自助餐有菜有肉有飯大概抓60～75」、「我早餐有時候會自己泡麥片和穀粉，這樣很省」、「月底餐餐自助餐一天120」、「路邊攤50元飯菜/燙青菜+蘿蔔湯/炒米粉/滷肉飯/超商關東煮...輪流吃。」