辦尾牙要員工「贊助6000」　他怒批「史上最扯」：公司收一收算了

▲要員工捐錢才能辦的尾牙，你會想去嗎？（圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

歲末年終將至，公司行號通常會辦尾牙，以慰勞員工這一年的辛苦付出，而社畜最期待的就是尾牙摸彩，不過有網友表示，所屬的公司辦尾牙，竟然要求員工出錢贊助獎金，而主管級的人不僅不用出錢，還能拿錢，讓他氣得直呼「史上最扯尾牙！」

一名網友在臉書社團「靠北老闆/主管2.0」發文，寫到「史上最扯的尾牙！這叫做尾牙？要員工拿錢出來？」甚至自嘲，要不要乾脆每個人拿一個家電當獎品，「主管級的吃飯不用錢還有錢拿！這種公司收一收算了！！」

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原PO還附上公司群組的聊天截圖，「2021尾牙籌畫需各位進行協助～目前規劃菲籍人員300元、台籍人員500元。贊助獎金人員如下，負責人1500-2000元、組長3000元、課長6000元」，另外補充，預計一桌4000元，多餘的錢列入獎金，不夠的部分公司會想辦法。

▲公司在群組的公告內容。（圖／翻攝自靠北老闆/主管2.0）

不少網友看完都認為公司太誇張，「可以讓他上新聞媒體了，誇張」、「是不是乾脆不要辦？」、「靠北，終於明白我們沒有尾牙是幸福的」、「一般應該都是主管自願捐的，怎麼會用規定的？」