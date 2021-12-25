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禁用塑膠免洗杯「未含淋膜紙杯」　環團揭乾坤大挪移：更難回收

▲▼紙杯,環保杯,飲料,咖啡。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲環團認為政策不足，因提供至少5元自帶杯優惠，只限連鎖，非連鎖飲料店則不受限。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者許展溢／台北報導

環保署預告《一次用飲料杯限制使用對象及實施方式》草案，明年7月起手搖飲店禁用保麗龍杯，且必須提供5元以上自帶杯具價差優惠。環保團體指出，環署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯，卻未含比塑膠杯更不易回收的「塑膠淋膜紙杯」，製造商更會藉此以乾坤大挪移手法，逃漏資源回收費繳交。

看守台灣協會表示，業者可選擇對不帶杯具的消費者加價5元以上，或選擇對自帶杯具的消費者折價5元以上，以鼓勵民眾自帶杯具，減少免洗杯使用，草案同時禁止「所有飲料店」使用保麗龍等發泡塑膠製造的免洗飲料杯，因發泡塑膠材質在環境中容易碎裂，如果被亂丟，會比非發泡塑膠飲料杯產生更大的環境問題。

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看守台灣協會認為，草案仍有不足之處，因草案只要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超市等業者，必須提供至少5元的自帶杯具價差優惠，「非連鎖飲料店則不受限」，但環保署近年都會編預算，補貼各縣市推動環保夜市商圈，而夜市商圈裡頭飲料店業，許多都非連鎖，不受自帶杯具優惠政策的約束，各縣市常常花錢補貼，拜託業者配合提供自帶杯具優惠或循環杯租賃服務，當錢用完，又回復原狀，成為放煙火式的短暫環保體驗活動，減量成效相當有限，還浪費人民納稅錢。

▲▼保麗龍杯。（圖／記者許展溢攝）

▲保麗龍杯明年7月起飲料店都不得再用。（圖／記者許展溢攝）

看守台灣協會接著點出，環署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯措施，並沒有將含有塑膠淋膜的紙杯涵蓋在內，而含塑膠淋膜的紙杯，比塑膠杯更不易回收，因必須花許多時間攪拌散漿，才能將紙漿與塑膠淋膜分離開來，且消耗許多能源後，所得到的再生紙因為受到長時間攪拌的緣故而纖維變短，品質變差。

看守台灣協會提到，許多紙容器製造商或遁入地下，或以乾坤大挪移手法，將紙容器生產量劃歸未被公告應回收的紙製品，以逃漏資源回收費的繳交，造成環署資源回收基金嚴重虧損，若塑膠杯應該禁，這種在環保面與行政管理面都素行不良的假紙杯更應該禁，希望環保署可將其納入縣市政府得提報禁用的一次用飲料杯範圍內。

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