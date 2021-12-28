勞動法令紮根校園巡迴宣導　勞工局前進台南柳營國小及鹽水國小

▲台南市勞工局安排劇團前進柳營國小及鹽水國小，演出「唐唐的白龍馬」戲劇，勞工局長王鑫基等人與700多位師生一同欣賞劇團表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局28日安排劇團前進柳營國小及鹽水國小，演出「唐唐的白龍馬」戲劇，勞工局長王鑫基、莊政憲科長、柳營國小紀美娟校長、鹽水國小王惠足校長及700多位師生一同欣賞劇團表演，現場歡笑聲不斷，劇團演出後還進行有獎徵答，讓師生對於勞動權益有更深刻的理解。

勞工局王鑫基局長指出，勞工局長期在台南市校園推動「勞動法令紮根校園巡迴」宣導活動，每年從3月起於國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，自2021年至今辦理校園巡迴宣導講座共39場次，參與學生約10936名。另為向下延伸勞權公民教育，今年特別規劃於12月28日至柳營國小及鹽水國小，期望藉由戲劇的表演方式讓小學生可以透過劇團生動表演，潛移默化的培養「勞動權益」概念，並且能與家人分享，將勞動概念深植於日常生活。

本次劇本為「唐唐的白龍馬」，透過唐三藏西天取經的故事，並藉由表演宣導如何申請「勞資爭議調解」，及雇主要維護工作場所「職業安全衛生」，此外薪資也要注意要符合「勞動基準法」規定不能低於基本工資，要為員工投勞健保，也不能對於性別及年齡有所歧視避免觸犯「性別平等法」。

勞工局局長王鑫基表示，推動勞權公民教育及勞動教育向下扎根是勞工局的重點業務，透過辦理勞動法令扎根校園劇團展演活動，透過演員利用表演方式深入淺出的帶出勞動權益議題，並將正確的勞動法令知識傳達給學子，讓學生在求學階段就具備一定程度勞動概念，並且建立「尊嚴勞動」的概念，期待學子們從小建立勞動概念，日後求職時將所學知識進一步活用於生活中，這樣才能真正保障自我的勞動權益，促進和諧的勞資關係。