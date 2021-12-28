4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙送的大獎」

▲許多人都期望財源滾滾來。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

即將進入2022，命理專家小孟老師在臉書發文分享，明年偏財運驚人的4個星座，其中亞軍雙魚座「很有機會得到宇宙送你的大獎」。

TOP4：牡羊座

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木星順行落在牡羊座的命宮，牡羊座運勢攀升，機會亨通，財氣飽滿。不過要小心7月木星逆行，容易財來財去，要記得存錢。

小孟老師建議牡羊座的朋友們購買彩券前2～3小時，先準備3公克的粗鹽，然後放在塑膠袋，再用小布袋或紅包裝好，放在口袋或皮夾中，先淨化自身磁場約2～3小時，再前往購買威力彩。粗鹽是天然海水經陽光照射所之後的結晶，能具有淨化磁場及趕有穢氣的能量，有助於你買彩券時的氣場，提高中獎機率。

▼小孟老師建議，牡羊座購買彩券前，先準備3公克的粗鹽。（圖／記者周宸亘攝）



TOP3：天蠍座

上半年木星分別進入天蠍座的偏財宮，木星代表貴氣好運，能得家人兄弟的運氣。

小孟老師建議天蠍座的朋友們，不妨跟家人兄弟姊妹一起合資，有多大買多大，頭獎進口袋，先觀察彩券行附近商家，若設有銀行或銀樓的，最適合了。可先到附近的銀行走走，因為容易吸銀樓或銀行的財氣，幫助自己提升財運，接著再直接走進彩券，有助於提高中獎率。

TOP2：雙魚座

上半年木星分別落在雙魚座的命宮，建議雙魚座的朋友們，多找身邊的好朋友合夥來投資彩券，因為此時最適合借朋友的好運，借力使力不費力，增加財運購買力。

只要確定朋友有真的拿去買彩券，而不是偷偷收歸已有就行，或是你自己拿去買，接下來就運用宇宙自然法則，觀想著你本來就會中獎，然後就盡量不要一直掛念這些彩券，接下來就等待開獎日即可，很有機會得到宇宙送你的大獎。

TOP1：射手座

射手座木星入偏財宮位，木星五行屬木，可以點香火助運，建議您若你想要獲得金錢好運氣可到家附近的土地公廟裡點三柱香拜一下，將想要買彩劵的錢給土地公拜一下，再將錢放到皮夾裡，再前去彩券行購買彩劵，說不定就能擁有好財氣。