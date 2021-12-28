犯車關！4生肖跨年注意血光　穿這顏色衣服避災

▲許多民眾已安排好跨年活動，圖為2021台北101焰火秀。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

即將進入2022，命理專家小孟老師在臉書特別提醒，4生肖跨年要注意煞氣血光。

屬猴：注意投資，勿往山上。

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屬猴的朋友要當心2022年跨年當日不宜亂投資，若亂投資容易會遇見金錢卡關，也容易破大財。想要去跨年的人不宜前往森林與山上，容易沖煞，若要去的人記得帶紅包袋或暖暖包能融化陰氣。

屬虎：注意車關，東西遺失。

屬虎的朋友容易犯車關，2022外出時或參加跨年活動都要小心交通安全，以免發生交通事故。此外，跨年以及跨年後也要當心隨身物品容易被扒或者東西遺失。

▼小孟老師提醒屬虎者要注意車關。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

屬蛇：容易感冒，血光較多。

屬蛇的朋友在跨年時要注意天氣冷熱變化，家中老人屬蛇也要當心跨年後氣溫高低變化導致血壓攀升，在跨年夜要準備下廚的蛇寶寶要留意血光較多。2022跨年爬山運動也要注意容易受傷，多穿黃色衣服能避免血光之災。

屬豬：注意過勞，海邊煞氣。

屬豬的朋友，跨年夜要注意容易玩太晚導致過勞氣血不佳，容易引發隔日頭暈腦脹、筋骨痠痛，想去海邊港口或郵輪跨年的人要注意半夜陰氣重，帶黃色或金色色紙在身上能破除煞氣。