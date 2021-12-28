上大學先買機車還筆電？過來人「想脫單這樣選」　內行揭雙贏玩法

▲大一要先買機車還是筆電？（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

上大學以後新鮮人要面對第一個抉擇，存到錢該先買筆電還是機車？一名大學生問卦，筆電和機車對他來說都很重要，一個能做報告，一個用來代步通勤，不過以優先順序來看該先買哪一個？

原PO在PTT表示，筆電和機車都很必須，等存到錢兩個都會買，但目前存款只有5萬，「畢竟預算有限，還是要有一個取捨」，對大學生來說哪個比較實用，最好現在就先買起來？

[廣告]請繼續往下閱讀...

多數網友建議先買筆電，「筆電，有機車的人不見得有女友，但一定會被當工具人」、「沒電腦怎麼交作業」、「要看你學校在哪吧，雙北當然優先捨棄機車」、「趕報告你就知道沒筆電多卑微了」。

▲過來人笑說大一買機車主要是為了把妹。（示意圖／記者陳俊宏攝）



不過最多人推薦的還是「都買」，原PO第一台機車不用買太好，二手的話3萬就可以解決，剩下的錢可以拿去買筆電，兩者一次到位不用選，「買輛25k的中古機車還有一半可以買筆電」、「大學生剛騎機車很大概率會摔到撞到，買2手比較不會心疼跟噴太多。」

其他推薦先買機車的網友認為，有機車在追女生這方面很加分，但也有買了機車還是單身4年的人，「先有機車阿，不然怎載妹」、「機車脫單，筆電至今仍母胎單身，給你參考」、「有機車才有妹」。