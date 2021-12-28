焦糖蘋果塔、熔岩巧克力都有！超商搶吃「法國冷凍超市」第2波甜點

▲第2波「Picard」冷凍甜點搶先看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2波搶先看！近日有超商獨家引進法國必買、必逛的冷凍超市品牌「Picard」，網羅超過70款道地法式美食，像是巧克力脆皮甜筒、炸馬鈴薯球開賣不久就售完，累積超高人氣。這次終於等到第2波登場，強打迷你焦糖蘋果塔、熔岩巧克力等罪惡甜點，絕對不能放過，預計2022年1月直輸來台，先筆記再說。

▲焦糖蘋果派推薦必吃。

▲還吃得到整顆覆盆子的覆盆子醬搭配香草慕斯的「覆盆莓馬卡龍」。

全家12月初首度將法國冷凍超市「Picard」搬進門市當中，包括法式鹹食、特色甜點通通滿足，也立刻吸引一票人搶買拍開箱，看準高人氣，業者宣布第2波即將登場，並搶先曝光要販售的推薦品項，首推「迷你焦糖蘋果塔」，新鮮蘋果與鬆脆脆餅麵團結合，再佐以焦糖烹製，香氣十足，以及「熔岩巧克力」，加熱後吃得到酥脆外皮，搭配稍微融化的巧克力内餡，每一口都超罪惡，還有「焦糖烤布蕾」、「覆盆莓馬卡龍」、「迷你綜合脆皮雪糕」等，預計明年1月登台開吃。

▲▼7-11近日則推最新壽喜燒豬肉堡。（圖／記者周姈姈攝）



除了甜食之外，7-11近日則把壽喜燒變身豬肉堡，長條麵包裡夾著滿滿壽喜燒風味肉餡，是使用在地豬五花搭配日本進口壽喜燒醬，而洋蔥爆炒加入壽喜燒醬熬煮，口感風味甘甜，再加上爆量肉片，每一口都超滿足，現在就能衝門市開吃。

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