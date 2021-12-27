盲眼龍婆預言：2022年「這地區有更猛病毒」　外星人入侵地球

▲龍婆預言，外星人將在2022年透過發送一顆小行星來尋找地球上的生命並入侵地球。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

保加利亞盲眼預言家「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已去世25年，但她生前曾準確預言，包括911恐怖攻擊、英國脫歐等事件，因此受到許多人尊敬。先前，一名追隨者回想自己最後一次探望龍婆時，她嘴裡不停喊著「Corona」，當時她不了解是什麼意思，直到新冠肺炎爆發，她才明白這可能是龍婆生前的預言，隨著2021年即將結束，龍婆生前也曾對2022年做出6大預言！

龍婆在25年前逝世，但她留下了一系列的預言，邁入2022年，在她的預測中，人類接下來在宛如《駭客任務》電影中，對現實生活和虛擬世界的界線越來越模糊，龍婆表示，人類在網路世界上的花費時間甚至是頻率都會持續增加。

▲保加利亞盲眼預言家「龍婆」巴巴萬加。（圖／翻攝自網路）



除此之外，2020年和2021年全球飽受新冠肺炎肆虐影響，龍婆預言，進入2022年，會有另一個新的病毒崛起，而且還是來自西伯利亞，這病毒會迅速蔓延的原因，疑似和氣候變遷有關。

同樣因為氣候變遷，水資源短缺疆成為當今世界面臨的重大課題，事實上，據聯合國數據顯示，到了2025年，全球會有18億人口將生活在缺水的地區，2030年，全球可能會有近一半人口的居住地、面臨水荒，龍婆在預言中也提到，水資源短缺的問題會帶來嚴重的政治後果，各國政府會急迫尋求替代方案。

▲龍婆預言2022年會有另一個新的病毒崛起，而且還是來自西伯利亞。（圖／達志／美聯社）



龍婆還預測印度將發生飢荒，據推測，印度氣溫將達到攝氏50度，甚至有蝗蟲吞噬掉所有農作物。巴巴萬加還提到，澳洲和亞洲部分地區將發生「嚴重的洪災」，上述的區域地震和海嘯也會頻頻發生。

最後她還提到，類似導演提姆波頓執導，傑克尼柯遜、葛倫克羅絲等明星主演的《星戰毀滅者MarsAttack!》劇情有可能在2022年真實上演，根據龍婆預言，外星人將在2022年透過發送一顆小行星來尋找地球上的生命並入侵地球，而且結果相當的不友好。

▲水資源短缺疆成為當今世界面臨的重大課題。（圖／達志／美聯社）



盲眼龍婆在世時預言無數，可惜於1996年離世，享年85歲，據追隨者透露，龍婆曾準確夢見自己將於8月11日死亡以及8月13日埋葬，最終一一兌現。龍婆的預言雖然有多個成真，但有些預言尚未成真，包括她曾預言俄羅斯總統將會遭到殺害，2010年至2014年會爆發核戰等都沒有發生。此外，龍婆預言僅以口頭公開，並未有真實的文字可以考究。

▲澳洲和亞洲部分地區將發生「嚴重的洪災」。（圖／達志／美聯社）



延伸閱讀

▸ 英國女王數月內將退位？ 靈媒爆他成「短命君主」在位僅3個月

▸ 玉山積雪2公分深 最低氣溫僅有零下2.4℃

▸ 高雄BMW男3度酒駕撞一家4口 父女3人最新傷勢曝光