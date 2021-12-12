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社會 社會焦點 保障人權

雞舍漏電...鄰居15隻名犬慘遭電死！雞農判賠450萬

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓雞農因擅自架設雞舍電線又疏於保養，導致電線外皮破損漏電，遇到下雨電死隔壁莊姓男子飼養的15隻進口名犬死亡，莊男提告求償，屏東地院審理後，根據莊男提供資料每隻30萬元價值，判李男應賠償莊男450萬元。

莊姓男子起訴說，他在潮州路經營犬舍，飼養犬隻，李姓男子緊鄰飼養雞隻，卻未經台電同意同意，擅自私設電線至雞舍內安裝使用，由於架設行經路線接觸到位於兩人的雞舍及犬舍間、屬於他的所有之菱形鐵絲網。

由於李男疏於定期保養，該爭電線於2019年7月9日晚間至翌（10）日上午7 時許，因外皮破損漏電，適逢大雨地面潮濕，使得菱形鐵絲網連接至犬舍間之通路形成通電狀態，造成他飼養的大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬共15隻觸電死亡。因犬隻需從國外進口，每隻成本為新臺幣30萬元，共造成他450萬元損失，請求 李男賠償。

屏東地院開庭，台電函文指該電線屬於私接，李男違法私設電線，又疏於維護系爭電線，造成莊男犬隻因該電線破皮漏電而死亡，自有過失。經動物醫院診斷證明書記載：送檢犬隻的品種為「大丹犬」，而非台灣常見的土狗；認定莊男所提每隻價值有30萬元，判李男應賠莊男450萬元，全案可上訴。

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