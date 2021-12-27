張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍　關注三類兵力配駐

▲解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍。（圖／轉自張競臉書，下同）



文／張競

解放軍海軍075型兩棲攻擊艦2號艦成軍，命名為「廣西」並劃歸建制隸屬於東海艦隊。許多網友提到最近在舟山海域見過該艦活動，在此提供幾張照片提供大家參考。

首先提醒的就是該艦艦徽，儘管媒體報導甚多，但是都沒有注意到該艦上層結構是「桂」字圖樣，「桂」是廣西之簡稱，因此該艦艦徽設計者，確實是相當用心，值得在此一提。

其次就要提到位於寧波市莊橋鎮莊橋機場，該機場為解放軍海軍航空兵獨立第四團(艦儎機飛行團)駐地，因此就廣西艦艦儎機之岸基支援作業來說，依據其與舟山基地距離判斷，該機場自然就是最合理方案。儘管未來依據寧波市城市發展規劃方案，該機場將搬遷到慈谿市觀海衛鎮，但到目前為止，尚未確認搬遷日期。

由於075型兩棲攻擊艦上可搭儎旋翼機與兩棲輸具，並且再加上海軍陸戰隊作戰部隊。這三類配屬於075型兩棲攻擊艦之兵力，究竟是採取隸屬於該艦之建制兵力，但是由相關岸基單位支援其作業，抑或是採取慣常配屬兵力派遣進駐，擔任戰備值班模式，由三類兵力不同母體單位分別提供任務兵力，以輪替方式納編進駐該艦；這將會決定其戰力水準變化狀況。

由於075型兩棲攻擊艦空間有限，當前述三種不同兵力納編進駐該艦後，其所能執行之駐地訓練將受到限制，因此必須利用進港靠泊期間，運用軍港碼頭周邊訓場，讓海軍陸戰隊作戰部隊人員實施訓練磨練戰技，以便維持其戰力水準。同樣對於旋翼機與兩棲舟艇部隊來說，當其進駐075型艦後，若要實施駐地訓練，亦須配合該艦作息，所以也未見得能夠滿足所有需求。

同時就前述三類配屬兵力所需之後勤支援與維修保養來說，進駐075型艦後，亦會受到限制，所以經常必須獲得岸基單位，通常亦就是其母體單位提供支援，所以這就是為何具艦儎航空兵力之艦艇，其母港或是進駐基地港區周邊，都儘量要設置艦儎機陸基機場，讓該艦所承儎戰機或旋翼機，得運用其靠泊整補期間，先離艦返回母體單位基地，獲得更理想之後勤補給維修保養支援，或者運用陸上基地訓練設施，進行進駐艦艇後，駐地訓練所無法實施之訓練課目，以便維持戰力水準。

當然就075型艦來說，最理想狀況是前述三類兵力之岸基母體部隊駐地，能夠與其所進駐基地相互配合，但若是沒有辦法滿足理想安排與配置時，當然就是以旋翼機兵力為優先，至於兩棲舟艇或是海軍陸戰隊部隊，很可能就要另行靠泊，或是在適當海域實施兵力換防進駐。

其實千萬不要忽視這三種類型兵力是保持經常進駐，抑或是依據任務臨時派遣進駐，三者納編進駐周期是手拉手齊步走，保持同步進退，還是各自有其進駐輪調周期，在兵力派遣納編進駐節奏有所差異狀況下，又要如何規劃不同類型兵力間之組合訓練，整體戰力水準變化曲線又會是何種樣態，其實都值得吾人保持關注。

最後附上兩張莊橋機場內解放軍海航獨立第四團旋翼機兵力活動照片，以便透過影像證明，支援075型兩棲攻擊艦所配屬旋翼艦儎機，確實就是在寧波莊橋機場。至於兩棲輸具與海軍陸戰隊部隊兵力母體單位駐地，就當作尚待揭曉之謎題吧！

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