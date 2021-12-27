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4小時內飛抵南海最南端　AG600「鯤龍」1003架機完成總裝

▲▼全球最大的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機在珠海完成總裝下架。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

▲全球最大的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機在珠海完成總裝下架。（圖／翻攝自中國航空工業集團,，下同。）

軍武中心／綜合報導

被大陸視為「捍衛南海主權利器」的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機近日在珠海完成總裝下架，並預計於2022年實現首飛。資料顯示，AG600完全由中國航空工業自主研發，其最備受矚目的獨特本領，就是能在不到4小時內，從海南三亞機場出發飛抵南海最南端的曾母暗沙進行任務。

據中國航空工業集團官方消息指出，自主研制的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機於26日在珠海實現總裝下架，標誌著該架機機體結構和機載系統安裝工作正式完成，全面進入地面聯調聯試階段。而2022年將是AG600型號「實現新突破、進入快車道、邁向新時代」極為關鍵的一年。

中航工業進一步表示，AG600飛機1003架機從6月24日正式進入總裝工作階段，歷時186天先後完成機身三段對接、翼身對接、垂尾機身對接、發動機短艙安裝、螺旋槳安裝等多項總裝工作和增壓艙、動力環控系統氣密試驗，液壓系統耐壓試驗，全機航電系統導通等多項關鍵試驗。

消息強調，所有計劃節點都以高質量圓滿實現飛機總裝下架。下一步，AG600飛機將陸續執行機上地面、實驗室等一系列首飛安全性試驗，預計於2022年實現首飛。

▲▼全球最大的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機在珠海完成總裝下架。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

AG600是繼大型運輸機「運-20」和大型客機「C919」之後，大陸在大飛機領域研製的三大重要成果之一。該機載重量大，機身採用懸臂式上單翼、前三點可收放式起落架、單船身水陸兩棲飛機佈局形式，且選裝4台大陸國產渦槳六發動機，最大起飛重量達53.5噸。

陸媒指出，這款全球最大的水陸兩用飛機擁有裝載量大、航程遠、升限適中、速度範圍廣、超低空飛行性能好等諸多特點，適用於火情監測和森林滅火、海難搜索和救援、海洋權益維護、海洋環境監測和保護等用途。此外，還可用於海洋監測、海關緝私、環境和資源監測、航空運輸等任務。

總設計師黃領才曾介紹，AG600的獨特本領，能在不到4小時內，從海南三亞機場趕赴南海最南端的曾母暗沙，在事發水域降落救起人員之後，迅速回返直接飛抵大陸，將遇險人員轉向後方醫院救治。

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