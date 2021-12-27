雪山也下雪了！369山莊積雪逾5公分　雪管處曝「山難熱點」　

▲雪霸國家公園369山莊，27日凌晨1時左右開始降雪，清晨6時許山莊附近積雪已達5公分。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

受強烈冷氣團影響，加上高山水氣足夠；雪霸國家公園雪山369山莊，27日凌晨1時起開始降雪。雪霸保育志工張玉蓮記錄拍下影片，清晨6時許山莊附近積雪近5公分，陸續還可見到白雪飄落，相當美麗。雪管處也呼籲山友，留意登山安全。

雪管處表示，規劃前來雪霸園區登山踏雪的民眾，出發前務必要仔細確認登山裝備，勿貿然攀登。建議雪季攀登隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員亦應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用。

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雪管處提醒，山區日夜溫差大，請民眾採取洋蔥式穿法，並注意頭部保暖，做好保暖防水措施，避免失溫。高山症亦為從事高山活動常見之狀況，主要是人在短時間裡快速上升高度，造成身體無法及時適應高海拔環境，而低溫對高山症也可能有加成效果。若出現頭痛、想吐、喘氣及嘔吐等症狀，就該有所警覺，採取「下降、下降、再下降」的應變措施，來緩解症狀，切勿輕忽高山症伴隨的危險性。

▲雪管處也提醒山友雪季高風險路段，需要做好萬全準備才能攀登。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，雪季期間登山，要特別留意山徑步道積雪結冰的路況，以免因結冰步道造成滑倒受傷等傷害。提醒高風險路段包含：園區黑森林8.8K的結冰路段、10.7K登頂雪山前的厚積雪路段、雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段與品田山前的V型谷，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時應特別注意安全(如附表)，請民眾善用自身裝備-冰爪，以安全走過上述路段；而聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖，更是需要要做好萬全準備才能攀登。

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