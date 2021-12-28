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人妻小產！媽寶尪放她哭　婆家怒「子宮冷才保不住」名醫也白眼

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻小產被婆家指責，媽寶老公還放任她流淚。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

小產已經很難過，聽到婆婆這樣說，外加老公又是媽寶，讓人妻崩潰了！一位女網友發文表示，她小產後相當自責，當時醫師還安慰她，胚胎萎縮跟母體沒有關係。沒想到小產後第一次回婆家，卻被指責「妳就是子宮冷，才保不住小孩」，讓其他網友不禁直勸快逃，「還好沒生，小孩都知道要妳重選爸爸！」

這位女網友投稿臉書《靠北婆婆2.0》，說到她小產後第一次回婆家，先被阿嬤大聲斥責，「就是因為你孕吐沒吃啥東西，寶寶才會不見！」婆婆也接著說，「妳就是子宮冷，才保不住小孩，我看你冬天穿很多，我就知道妳身體冷！」人妻相當委屈，「那時候我整個情緒很不好，只能讓她們邊唸我邊掉淚，想起來真是委屈死了。」

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人妻直嘆，還是娘家最好，不僅沒有人說半句，還分享很多醫學文章安慰她。而讓她最心冷的莫過於先生，「老公是媽寶，就放著我流淚，他很怕他爸媽唸他，所以他都不跟公婆說話的」，結果公婆就找她，還會找其他長輩助陣，「反正千錯萬錯都是媽媽的錯，兒子都沒問題。」

女網友最後忍不住感慨，「相愛真的沒用，婚姻是愛情的墳墓，為了公婆離婚的，真是比比皆是！」看到貼文後，不僅網友們都為人妻抱不平，禾馨創辦人、婦產科名醫蘇怡寧也意外現身，翻白眼直批，「子宮冷一直來是怎樣？歸剛欸！」

其他人則紛紛在底下開嗆婆家，並勸人妻快逃，「回答：看到你們我能不冷嗎」、「我覺得妳待這個婚姻很母湯，要不要趁早逃出生天」、「這種家庭，早走走快活，他們沒知識沒常識，真的很難和他們生活在一起」、「小孩來報恩的，讓妳看清楚這一家人嘴臉，真的勸離，這種家庭妳真的生了只有更慘」、「罵回去啊！妳子宮暖，生出來的兒子還不是這麼沒用。」

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