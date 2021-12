2492億元打造「韋伯太空望遠鏡」耶誕節升空　NASA耗時30年寫歷史

▲NASA韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)升空。(圖/翻攝自NASA)



中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)歷時約30年、斥資約90億美元(約新台幣2492億元)打造,於今天耶誕節升空,成功寫下歷史。

這座革命性的紅外線太空望遠鏡裝入阿利安5型火箭(Ariane 5)的貨艙後,於美東時間上午7時20分(台灣時間晚間8時20分)從歐洲太空總署(ESA)在法屬圭亞那庫魯(Kourou)基地發射升空。

如果一切順利,約6500公斤重的韋伯太空望遠鏡接下來將花一個月時間滑行到位於太陽軌道的目的地,與地球的距離約是地球與月球距離的4倍。

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd