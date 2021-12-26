第一次見家長竟在男友內褲！她防出軌結果「社死了」　PO文：真的救命

▲大陸近期流行防出軌內褲。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

第一次見另一半家長都希望留下好印象，但大陸一名女生卻是非常崩潰，因為男友媽竟是在兒子的「內褲上」看到她的照片，令她直呼好崩潰。

▲ 防出軌內褲在網路流行。（圖／翻攝自微博）

大陸近期流行「防出軌內褲」，女生可以將自己的照片燙印或黏貼在男友內褲上，搭配上「My girlfriend is watching you」（我的女朋友正在看著你）的字樣，來預防對方偷腥。

▲女生PO文分享自己遇到的尷尬事情。（圖／翻攝自微博）

不過有女生在小紅書平台發文抱怨，稱「社死（社會性死亡）SOS男友媽第一次見我照片是以這種方式」。原來她之前看到網路上有防出軌內褲，覺得好玩便也做了一件，把自己瞪大眼睛的照片，直接燙印在男友內褲上，結果男友忘記了真把內褲穿回家，洗澡時被母親發現。

雖然事情糊弄過去了，但尷尬的場景令該名女生超崩潰，「這以後要是見面了很害怕被認出來啊！！吃瓜吃到自己頭上我真的救...。」文末配上哭泣的表情。

▲防出軌內褲。（圖／翻攝自微博）

貼文發出後引發熱議，不少人評論稱，「我不懂，感覺特別不尊重自己」、「怎麼有點男權女卑的侮辱意思」、「真的蠻不尊重自己的，你爸爸媽媽看到不會覺得很傷心嗎」、「小三看到後更起勁了，刺激，當面綠妳」、「他褲襠就是貼金了，那也是褲襠」。

不過也有網友指出，「人家情侶想幹啥幹啥，評論區上綱上線的好像還生活在封建王朝」。原PO則回覆稱「笑死了，真的是。」

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）