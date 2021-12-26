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-16℃舔欄杆！　男大生「痛失半截舌皮」狂吐血：值得紀念

▲▼-16℃舔欄杆！　男大生「痛失半截舌皮」狂吐血：值得紀念。（圖／翻攝微博）

▲男大生實踐「大膽的想法」。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

浙江東北一名張姓男大生，因好奇在零下16℃的戶外舔欄杆會發生什麼事，結果做了才發現舌頭真的被牢牢黏住，之後硬扯下來舌頭立刻爆血，一片舌皮竟然黏在欄杆上。張男的影片在微博引起討論，他則表示雖然吃了苦頭，但認為這是學生時代直代紀念的時刻之一。

《錢江晚報》報導，張姓男大生今年9月才到大陸東北當大一新生，因為時常聽到周遭東北本地同學說，冬天如果舔戶外欄杆的話會拔不下來，好奇又半信半疑的他乾脆就親身測試，在17日晚上7點左右走到戶外，先用手指頭沾點口水天到欄杆上，發現可以輕鬆抽開，於是他決定實驗這個大膽的想法。

▲▼-16℃舔欄杆！　男大生「痛失半截舌皮」狂吐血：值得紀念。（圖／翻攝微博）

▲自從舌皮留在欄杆上後，男大生舌頭至今還是麻木的。（圖／翻攝微博）

結果張男才把舌頭放上欄杆，立刻就黏住了，「幾秒鐘後我發現舌頭真的扯不下來，感覺舌頭都要斷了。」幫他錄影的朋友們也都嚇呆，有人提議趕緊去室內端熱水過來解救他，但他因為擔心人群一哄而散，一旦被其他同學看到一個人呆站在那會很丟臉，於是硬著頭皮扯下舌頭，血腥味立刻充滿口腔，「欄杆果真是甜的，血味的甜。」

張男的半截舌皮就這樣黏在欄杆上，他說回到廁所後不斷漱口，每次吐出來的血都是紅的。他把「壯舉」告訴同學後，雖然引起話題，但也有人擔心他的健康安危，所以陪同他去就醫，但幾天過去張男的舌頭仍然麻木，甚至不太能動，只能吃得清淡一點。

把影片傳給父母後，張男被罵傻，但雖然吃了苦頭，他還是覺得非常值得，「誰沒有衝動想嘗試的時候」，而他真的做了。不過被問到之後還會那麼勇於嘗試嗎，他卻也說，「大概不會了，舔欄杆有風險，千萬別嘗試。」

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