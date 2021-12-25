世新逾2億引進好萊塢規格　全台首座智能攝製基地啟用

▲世新大學斥資逾2億打造好萊塢規格、也是全台首座智能攝製基地今啟用。（圖／世新提供）

記者許敏溶／台北報導

國內傳播人才搖籃之一的世新大學，花費超過2億元，打造全台第一座佔地470坪的國內最新型「LED智能攝製基地」今（25日）舉行啟用，該基地與好萊塢最新智能攝影技術同步，加上運用2200塊LED面板拼接出270度帶天頂的環形螢幕牆，可即時完成虛擬環境，大幅縮短影視製作的流程與時間，除讓學生使用，也開放產學合作，希望讓世新畢業生與就業市場達成零時差。

▼世新斥資逾2億打造好萊塢規格、也是全台首座智能攝製基地今啟用。（圖／世新提供）

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世新大學今天由校長吳永乾等人為「LED智能攝製基地」舉行開鏡儀式，包括《華燈初上》總監製李志緯等人都到場；同時也宣布今天開拍短片《給以後的你們》，內容敘述百年後，在外太空旅行很久的旅人準備回家的故事，劇本發想、場景設置、美術動畫及演員，都由世新的老師指導學生擔綱。

▼世新全台首座智能攝製基地今啟用，短片《給以後的你們》也開拍。（圖／世新提供）

世新大學指出，該基地由2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15米、高6米的環型巨幕上方，還配有一塊10米乘10米的正方形LED天幕，搭配即時影像追蹤攝影設備，讓劇組拍攝時，無需大費周章搭建佈景，徹底突破以往綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式，大幅縮短影視製作的流程與時間，也給導演和演員更直觀的即時展現。

吳永乾指出，世新董事長周成虎兩年前到美國考察，看到《曼達洛人》採用這項技術，當下判斷是未來影視內容產業新興主流而決定引進，而《曼達洛人》也成為叫好又叫座影集，這項新型影視攝製技術，已經呈現在大家眼前，也是無法進行跨境外拍實景的最佳解决方案。

▼世新大學校吳永乾宣布全台首座智能攝製基地今啟用。（圖／世新提供）

吳永乾進一步表示，從全球影視產業鏈的角度，LED Virtual Studio智能攝製基地，不只是簡單的改變拍攝技巧而已，從劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產管理等等方面，傳統製作流程的習慣，都必須因應調整。