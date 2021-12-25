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全球14城市「跨年煙火辦不辦」一次看　歐洲怕爆Omicron幾乎沒得看

▲▼2018-2019年倫敦眼的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲倫敦慶賀迎接2019年的煙火秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

全球疫情因Omicron強襲而蒙上陰影，許多國家感染數激增，甚至為此重新祭出防疫封鎖措施。CNN整理出各大城市跨年活動是否如期舉行，其中多個知名歐洲城市都宣布暫緩；文中也提到，台灣地標性摩天大樓「台北101」將如期舉行新年倒數及煙火秀。

【取消跨年城市】

美國｜紐約市
紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）23日宣布，時報廣場（Times Square）跨年活動規模將大幅縮減，限制人數從往年的5.8萬人減至1.5萬人，參加者必須出示疫苗接種證明且全程戴上口罩，入場時間也延至下午3點以後。

希臘｜雅典
衛生局長普列弗里斯（Thanos Plevris）23日宣布，市府規劃的所有聖誕及新年活動都將取消，包括雅典衛城（Acropolis）煙火秀。此外，從24日上午6時開始，強制在室內外都戴上口罩，超市或大眾交通工具等場所，甚至需要雙層口罩或防護力更高的口罩，上述措施預計實施至1月3日，此後可能還會針對運動及娛樂場所祭出更多限制措施。

德國｜柏林
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日宣布，該國28日起將實施嚴格接觸限制，遏止病毒傳播，包括禁止10人以上即會，並且禁止跨年活動。也就是說，首都柏林、大城市慕尼黑或法蘭克福都不會舉行大型煙火表演。

▲▼法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

英國｜倫敦
倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）20日宣布，由於疫情考量，必須取消特拉法加廣場（Trafalgar Square）的跨年活動，「所有倫敦市民的安全必須被放在第一順位。」

印度｜新德里
德里聯邦屬地宣布，由於確診病例激增，將禁止所有社交、文化、政治及節日集會，範圍包括首都新德里。酒吧及餐廳能夠正常營業，但必須遵守50%室內客容量的人數限制。

法國｜巴黎
巴黎市府宣布，由於新冠疫情加劇，必須取消香榭麗舍大道（Champs-Élysées）煙火秀。總理卡斯特克斯（Jean Castex）宣布禁止跨年夜的大型派對及煙火秀，建議已接種者在聚會前自我檢測。

義大利｜羅馬
義大利多座城市都因疫情考量取消跨年活動，包括羅馬及威尼斯，後者還取消了露天音樂會及煙火表演。

▲▼2016-2017年的杜拜煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拜拉里發塔施放煙火迎接2017年。（圖／達志影像／美聯社）

【舉行跨年城市】

泰國｜曼谷
泰國首都將會如期慶祝新年，但僅開放戶外場地，且參加者必須完整接種，72小時內篩檢陰性，並且登記名冊。

南非｜開普敦
南非開放民眾參加跨年活動，但祭出許多防疫措施，包括必須提早結束活動，以及嚴格宵禁。

阿拉伯聯合大公國｜杜拜

全球最高建築物哈里發塔（Burj Khalifa）將如期舉行跨年活動，但政府要求參加者使用app登記、獲取個人QRcode後才可進場。

▲▼ 雪梨跨年煙火。（圖／路透社）

▲雪梨跨年煙火。（圖／路透社）

美國｜拉斯維加斯
8間酒店賭場的頂樓仍會施放煙火，表演時間預計8分鐘，市中心也會舉行煙火秀。

巴西｜里約
里約本月稍早一度取消跨年活動，稍後市長帕埃斯（Eduardo Paes）卻又改口，宣布開放有限度的慶祝，「我們希望以冷靜、安全及有組織的方式慶祝一年的結束。我們與科學委員會見面後，他們確認在市府規範下慶祝新年是安全的。」但仍呼籲民眾待在住家附近，避免不必要的旅行。

澳洲｜雪梨
澳洲最大城市將按計畫慶祝跨年，民眾必須持有門票才能參加，雖不強制要求完整接種，但強烈建議這麼做。

 

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