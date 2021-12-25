柯建銘台上脫口4個字　高虹安火大回嗆！竹科X開工典禮超尷尬

▲柯建銘在台上致詞時，因為「一己之私」4個字引起高虹安不滿，讓場面一度尷尬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立委柯建銘以及新竹市長林智堅等人今天出席竹科X基地首棟大樓動土典禮，近日吵翻了的大新竹合併議題再次擦槍走火，柯建銘致詞時說，在野黨團反對將地方制度法修正草案退回程序委員會，全因「一己之私」，沒想到這4個字瞬間惹毛坐在台下的立委高虹安，高喊回嗆「你才一己之私」，場面瞬間尷尬。

藍綠白黃近日持續為大新竹議題犀利交風，上午，蔡英文總統、蘇貞昌院長也分別上台為「竹科X基地」，首棟大樓開工致詞。之後立委柯建銘致詞時表示，新竹市城市治理包含科學園區等產業，面對新的調整時當然要進入二讀，但國民黨說要退回委員會審查，這樣的反對，就是為了「一己之私」。

▲高虹安受訪時表示，自己不滿柯建銘的說法，因未受邀上台，才以此方式表達意見。

4個字一出，立刻引燃炸藥，當時坐在台下的立委高虹安當場引爆，高喊回嗆「你才一己之私」，高虹安聲音頗大，在安靜聆聽的會場中，格外跳脫，當所有人回神後，瞬時陷入尷尬。

之後柯建銘雖試圖滅火，表示「抱歉，今天講話比較嚴厲。」但戰火已點燃，雙方會後仍持續為此事在台下爭論。高虹安說，自己並未被安排致詞，但無法接受柯建銘的說法，所以才用最直接的方式回應，也想讓大家知道，他們並沒有反對新竹發展，而是反對倉促、草率立法程序。

►54天仍未出養！尖石比特犬咬死人 兇悍前科恐「終身監禁」

► 洗腎男躁動自拔管路沒人知 大量出血亡！透析室護理師遭起訴



►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡 監視器曝光超詭異：周邊都沒行車



►友達銷售處長神鬼搬運 7年靈魂式鯨吞！直逼AUO一整年淨利

