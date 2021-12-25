華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

▲陸券商也推高顏值「5姬宣傳照」。（圖／翻攝自財聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

華南永昌期貨女員工之前拍攝的月曆，被封為「華南7姬」爆紅。無獨有偶，據《財聯社》報導，大陸東興證券最近也有一組女員工拍攝了耶誕節慶的宣傳照，照片也走紅網路，讓許多人大呼「想去上班」。照片中，5名高顏值的女性員工都來自東興證券債券承銷團隊，不過這組照片隨後也引起網友正反評論。

這組照片共有兩套主題造型，除職業裝外，還有一套則頗具節日氣氛，而後者也成為了爭議的焦點所在。在網上，對這組照片的討論十分熱烈。有部分觀點認為，照片養眼，且初衷在於節日祝福，順便打廣告，無可厚非。但也有更多觀點表示，「很難看出是嚴肅的投行人。」還有網友感歎，「做個業務真卷啊！」

一名券商合規人士認為，如果放在別的行業，這或許是很正常的，但證券行業有其特殊的專業屬性，「此類吸睛宣傳是否會有過度的娛樂化傾向，金融展業又是否適合以這種形式開展？這都是值得被探討的話題。」

有業內人士表示，券商越來越重視銷售團隊的顏值是不爭的事實，在券商內部，債融、固收等部門採用「美女戰術」也並不鮮見。此外，近年賣方研究所、投顧團隊也有不少在對外宣傳中，著重刻畫團隊的「高顏值」。不過，這些宣傳照中的多數造型以職業裝為多，在「養眼」之餘，也平衡了專業度。

目前，監管層面已率先在直播領域劃定明確紅線，在證監會日前下發的《機構監管通報》中，重點提及「不得低俗、誇大、奇裝異服、博人眼球」。

大陸證監會11月發布《機構監管通報》，對證券公司組織工作人員公開發表言論方面作出明確規範，一方面禁止以直播的方式開展投資品種選擇、投資組合推介等薦股行為；另一方面，證券公司工作人員通過網路直播等形式發表評論，應當保持客觀、專業態度，主要聚焦經濟形勢分析、市場變動情況點評、經濟資料解讀等宏觀層面。