　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

▲▼「華南7姬」月曆翻版。（圖／翻攝自財聯社）

▲陸券商也推高顏值「5姬宣傳照」。（圖／翻攝自財聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

華南永昌期貨女員工之前拍攝的月曆，被封為「華南7姬」爆紅。無獨有偶，據《財聯社》報導，大陸東興證券最近也有一組女員工拍攝了耶誕節慶的宣傳照，照片也走紅網路，讓許多人大呼「想去上班」。照片中，5名高顏值的女性員工都來自東興證券債券承銷團隊，不過這組照片隨後也引起網友正反評論。

這組照片共有兩套主題造型，除職業裝外，還有一套則頗具節日氣氛，而後者也成為了爭議的焦點所在。在網上，對這組照片的討論十分熱烈。有部分觀點認為，照片養眼，且初衷在於節日祝福，順便打廣告，無可厚非。但也有更多觀點表示，「很難看出是嚴肅的投行人。」還有網友感歎，「做個業務真卷啊！」

一名券商合規人士認為，如果放在別的行業，這或許是很正常的，但證券行業有其特殊的專業屬性，「此類吸睛宣傳是否會有過度的娛樂化傾向，金融展業又是否適合以這種形式開展？這都是值得被探討的話題。」

▲▼「華南7姬」月曆翻版。（圖／翻攝自財聯社）

有業內人士表示，券商越來越重視銷售團隊的顏值是不爭的事實，在券商內部，債融、固收等部門採用「美女戰術」也並不鮮見。此外，近年賣方研究所、投顧團隊也有不少在對外宣傳中，著重刻畫團隊的「高顏值」。不過，這些宣傳照中的多數造型以職業裝為多，在「養眼」之餘，也平衡了專業度。

目前，監管層面已率先在直播領域劃定明確紅線，在證監會日前下發的《機構監管通報》中，重點提及「不得低俗、誇大、奇裝異服、博人眼球」。

大陸證監會11月發布《機構監管通報》，對證券公司組織工作人員公開發表言論方面作出明確規範，一方面禁止以直播的方式開展投資品種選擇、投資組合推介等薦股行為；另一方面，證券公司工作人員通過網路直播等形式發表評論，應當保持客觀、專業態度，主要聚焦經濟形勢分析、市場變動情況點評、經濟資料解讀等宏觀層面。

ET快訊
睡夢聞到檀香　爸「聽1句話」夜奔醫院！她驚：撿回一命
快訊／包小柏愛女病逝！　得年22歲
快訊／澎湖嚴重車禍！　駕駛鮮血狂噴慘死
汪小菲爆出軌「還有未爆彈」！　他預告嗆：不要再說謊
女歌手宣布懷孕！「5個月前挺肚主持」沒人發現
蕾菈「綁帶比基尼」水中吻DJ男友　激情畫面曝
忠孝東路酒店「16人大亂鬥！」　開槍現場畫面曝
快訊／雙北低溫特報！氣溫跳水「剩不到10度」時段曝
第一美女遭渣夫背叛「絕望回家種菜」！超狂現狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

美抵制冬奧「卻派18官員參加」　南華早報：向中國申請入境簽證

大陸日增「87+4」西安佔75例　廣西、雲南也爆疫情

21歲男大生做太久！應召女被逼崩潰報警「一般人5分鐘就結束」

門外尿尿下秒「螞蟻狂湧」！26歲程式設計師手沾一舔：比綠茶還甜

最尷尬姓氏第一名　他開口自我介紹「女生都害羞了」！

冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

吃火鍋吐出「保險套」…顧客怒拍照索賠：少於幾萬不談！店家反擊

日本不派官員出席北京冬奧　陸：盼日方落實「相互支持」承諾

外送員接奇怪訂單！備註寫「幫買：撿錢來」　最後救下一條人命

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

華南7姬翻版！陸券商「5辣妹清涼照」瘋傳　老司機暈了：想去上班

美抵制冬奧「卻派18官員參加」　南華早報：向中國申請入境簽證

大陸日增「87+4」西安佔75例　廣西、雲南也爆疫情

21歲男大生做太久！應召女被逼崩潰報警「一般人5分鐘就結束」

門外尿尿下秒「螞蟻狂湧」！26歲程式設計師手沾一舔：比綠茶還甜

最尷尬姓氏第一名　他開口自我介紹「女生都害羞了」！

冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

吃火鍋吐出「保險套」…顧客怒拍照索賠：少於幾萬不談！店家反擊

日本不派官員出席北京冬奧　陸：盼日方落實「相互支持」承諾

外送員接奇怪訂單！備註寫「幫買：撿錢來」　最後救下一條人命

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

等了5年終於來了！　Selina上《飢餓》王仁甫等到心痛！

他轟彈頭扯王朝903女「被你拖出來讓全國挖墳」！　激動吼：死都不原諒你

租透天豪宅當自耕農！他拉拔百盆大麻全栽了：水耕法心血泡湯

高雄小貓遭斷牙「裝籠扔公園」　牠冷縮溜滑梯...剩罐罐玩具相陪

重捶Telegram安全性　競爭對手：比臉書Messenger還不如

擅長美技游擊洋砲續留羅德　喊話球迷：黑豹回歸！拿冠軍

謝淑薇、詹詠然都不打！　澳網女雙參賽名單公布

人氣火鍋店「輕井澤」撤出高雄！博愛店1／9收攤　網：換地點再開

包小柏痛失22歲女兒！　「小女去當了天使」：我失去了一生最愛

「嗨～狗勾」女孩喜見毛茸茸生物　上前熱情打招呼下秒瘋吉大暴走

大陸熱門新聞

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

門外尿尿湧螞蟻！26男手沾一舔嚇壞

兒含淚罰抄名字4300劃　一姓父母爆笑

大叔性慾旺同時交往173女！正牌女友同居8天崩潰

他接奇怪訂單「撿錢來」　救下1人命

憂國2兒生活　媽「進教室陪讀、餵飯」驚呆同學

馬尾妹考駕照狂出錯　考官「眼神死」爆紅

吃火鍋吐出整條保險套…他怒拍照要告索賠！

華南7姬翻版！陸券商5辣妹清涼照瘋傳

大陸多地政府部門下令！禁止過平安夜、聖誕節

大陸日增「87+4」西安佔75例　廣西、雲南也爆疫情

南華早報：美為北京冬奧向中國申請18名官員入境簽證

公公拿柴刀殺死28歲媳婦　曝動機

更多熱門

關鍵字：

華南永昌期貨東興證券

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

包小柏痛失22歲女兒！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

好嫁風教母3點狠批：李靚蕾幫王力宏騙人

黃安講錯話！「大陸官方下重手修理」急道歉仍GG

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

前奧運金牌中國名將評戴資穎

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面