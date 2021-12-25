諷林智堅是「台灣普丁」　孫大千批：把台灣人當塑膠嗎？

▲孫大千諷林智堅是新竹的萬年市長。（圖／翻攝孫大千臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日提案擬將《地方制度法》修正草案逕付二讀，若成功升格則新竹市長林智堅便有機會再度連任，國民黨前立委孫大千25日批評，林智堅是利用台灣的半導體產業掩飾野心，否則不會7年多的市長任期未曾推動縣市合併、任滿兩屆才推，「這是把台灣人民都當成塑膠嗎？」。

孫大千透過臉書批評，林智堅真的是「噁心無極限」。竟然有臉利用台灣的半導體產業來作為掩飾自己野心和慾望的遮羞布。

孫大千強調，7年多的市長任期中，林智堅從來沒有想過推動新竹縣市的合併，就這麼湊巧，要等到自己任滿兩屆無法再繼續參選時，才忽然聽到了新竹地方民眾的聲音，才忽然想到了要成為半導體產業的後盾，然後急急忙忙地推動新竹縣市合併，這種為了追求權力不擇手段的嘴臉，看了實在令人想吐。

孫大千質疑，倘若林智堅今日的所作所為坦坦蕩蕩，問心無愧，那麼就應該公開對外宣布，在完成大新竹市的合併工作後，自己不會參加第一屆市長的選舉，避免外界有量身訂作瓜田李下的嫌疑，真正做到利益迴避的原則。但是林智堅不敢，也不願意，更捨不得，所以，只能搬出「為民服務」的這套低級謊言，企圖矇混過關，自圓其說，「這是把台灣人民都當成塑膠嗎？」。

孫大千更以就任過五屆俄羅斯總統的普丁類比諷刺，林智堅可以說是台灣的普丁。普丁是俄羅斯的「萬年領袖」，而林智堅是新竹的「萬年市長」。