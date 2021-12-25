優先送開發中國家！　助6億劑疫苗配送幕後功臣是這家

▲阿聯酋航空疫苗冷鏈。（圖／阿聯酋航空提供）

記者許維寧／台北報導

阿聯酋航空日前宣布，旗下SkyCargo自2020年10月起已透過貨運航班運送六億劑新冠肺炎疫苗至全世界，重量約2800噸，遍佈全球80個城市，其中三分之二運往亞洲、非洲和中東地區，不少是開發中國家。

阿聯酋航空表示，旗下SkyCargo貨運航班自2020年10月起，已將超過2800噸的新冠肺炎疫苗自35個生產地，運送到全球超過80個城市。阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan表示，當阿聯酋航空SkyCargo在2020年制定新冠肺炎疫苗運送策略時，優先考慮讓疫苗能經過杜拜運送至發展中國家，致力向全球社會弱勢族群快速分送新冠肺炎疫苗。

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Nabil Sultan說明，阿聯酋航空SkyCargo運輸疫苗中，近三分之二運往亞洲、非洲與中東地區。SkyCargo於2021年下半年見證國際對新冠肺炎疫苗運輸的穩定成長，2021年10與11月即運送超過2億劑疫苗，約佔阿聯酋航空SkyCargo自疫情爆發起運輸的疫苗總量三分之一。

阿聯酋航空也說，一趟班機最多可裝載700萬劑疫苗。評估未來亞洲、非洲、中東仍為主要疫苗運輸市場，所運送的疫苗主要則來自北美和歐洲。SkyCargo與Emirates Pharma為溫度敏感藥品設計三層航空運輸設備，並由阿聯酋航空杜拜樞紐中心內GDP藥品專用恆溫認證基礎設施提供支援。

阿聯酋航空SkyCargo已於2021年6月擴大在杜拜國際機場的藥物冷鏈基礎設施，可額外儲存約6000萬至9000萬劑新冠肺炎疫苗。