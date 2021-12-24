佔位哥公審隔壁乘客「不讓出空位」　拍照取暖反被網一面倒轟爆

▲原PO氣憤表示，男子跟他說2個座位都有人，不讓他坐，但隔壁卻一直空著。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友24日搭乘普悠瑪號，因為行李太多，便將行李放在自己的座位，再去坐附近無人的座位。不久後，一名中年男子上車後表示，原PO所坐的座位和隔壁座位都有人。原PO摸摸鼻子讓位，但後來發現男子旁邊座位一直空著，讓他氣得拍照後PO網公審，「明明沒人坐，為何要騙位置是有人的？」沒想到卻逆風被網友洗臉。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，稱自己24日中午12點在羅東上車，但行李實在太多，便放在自己有買票的座位上，去坐了旁邊無人的座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，列車開到宜蘭，原PO見一名中年男子要入座，便主動讓位，並問了一句「你是窗？還是道的位置？」男子回答，還有其他同行者，「2個都是我們的吧！」

原PO聽完，只能坐到更遠的座位，但後來列車開動了，靠走道的位置依舊空著，他不禁又再次詢問「有人坐嗎？」男子則一臉認真地轉頭張望「還沒來吧！」

當下原PO沒多說什麼，怎料列車開到了松山，座位還是空空如也，讓他氣得拍照存證，並PO網大罵「看得出來16號空位有坐著什麼形體嗎？還是大叔說謊成性，一開口就是謊話，還假演一段前後看人的戲碼？」

▲原PO懷疑男子說謊，氣得拍下畫面公審，不料卻逆風被罵翻。（圖／爆廢公社）

原PO本以為取暖文能獲得回響，不料反遭網友一面倒砲轟「你自己都只買一張票就想用兩個位子，還想公審別人？...」、「既然不是自己的座位，實在沒什麼好PO的」、「人家搞不好是為了旁邊沒人才買2個位子」、「當面直接問清楚就好了，還拍照問網友」、「他高興買兩張票不行嗎」、「自己的位置給行李坐，你本就該站著」、「你怎麼好意思PO這篇文」、「看到留言我就放心了」。

還有部分網友異想天開，認為換個角度想，搞不好背後有什麼不為人知的故事，整個觀感就會不一樣，例如「可能阿北被朋友放鴿子」、「明明有人坐在上面，你看椅子都凹下去了」、「這是我跟我死去老婆的約定，每年這個時候，我們都要一起坐車出去，可是今年她已經不在了…」掀起熱議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘