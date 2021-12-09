普悠瑪新馬站超速出軌釀18死　台鐵告原廠索賠6.1億吞敗

▲台鐵6432次普悠瑪列車2018年在宜蘭新馬站出軌，台鐵告日本原廠索賠反曝自身缺失。（圖／記者游芳男攝）

記者黃哲民／台北報導

台鐵6432次普悠瑪列車2018年在宜蘭蘇澳新馬車站出軌，釀成18死、200多人輕重傷的慘劇，台鐵認為日本原廠住友商事株式會社提供的列車ATP、主風泵等設備有瑕疵，不滿被住友公司反指保養不確實，告住友求償6.1億元，不過台北地院審理認為台鐵本身有疏失、索賠無理由，判住友全部免賠，可上訴。

北院判決理由指出，台鐵自行委託鑑定單位，是以書面調查認為列車ATP系統與主風泵有瑕疵，欠缺說服力，反而我方國家運輸安全調查委員會調查發現，台鐵檢修手冊不完備，可能讓檢查員沒適時替主風泵清潔、換油，此外，事發後查出這輛列車ATP系統從交車起，就從沒跟台鐵遠端監視系統連線，台鐵卻驗收通過，加上本身負有協助測試連線義務，不能認定住友單方違約。

判決並指事發路段限速75公里，但司機尤振仲卻超速到時速141公里，這是肇事主因，就算住友公司設計的主風泵有瑕疵，但主風泵故障結果，會切斷列車動力而減速甚至停駛，而不是越開越快，何況事發當天出軌前，列車就有2節車廂出現主風泵強制停止的異常狀況，司機反映動力消失，調度員要求「可以動就盡量跑」，最後決定到花蓮換車，可見這跟主風泵是否設計不良無關。

▲台鐵6432次普悠瑪列車2018年在宜蘭新馬站出軌慘狀，並釀成18人不幸喪生。（圖／記者游芳男攝）

普悠瑪列車在新馬站出軌事故發生於2018年10月21日下午4時許，全車300多人有18人不幸喪生，另200多人輕重傷，宜蘭地檢署偵辦認為，列車駕駛員尤振仲貿然關閉列車安全防護的重要輔助工具ATP系統，又超速進入新馬站彎道而釀禍，據此起訴尤男涉犯過失致死罪嫌，一審宜蘭地院今年（2021年）10月18日判尤男4年6月徒刑，另2名被起訴台鐵官員柳燦煌、吳榮欽無罪，全案已上訴二審。

不過台鐵認為列車原廠住友公司提供的列車ATP系統，在事故發生前沒確實連線發揮遠端監視功能，台鐵並委託鑑定指出，普悠瑪列車主風泵設計不良，這2項設備缺失都跟本件出軌意外有關，2019年4月發函住友公司究責，但住友反駁指出，事故原因出在台鐵保養不確實。

▲台鐵6432次普悠瑪列車2018年在宜蘭新馬站出軌，現場緊急救援狀況。（圖／記者游芳男攝）

台鐵不滿住友說法，提起本件訴訟，向住友索賠旅客傷亡、列車損毀、相關設施修復與營業損失共台幣6.1億餘元。住友委任律師指列車司機超速行駛是肇事主因，跟台鐵所稱列車設備有瑕疵無關，且台鐵在事發前就知列車主風泵故障，卻沒依規定送修。

住友委任律師更指台鐵在事發前，從未善加使用ATP系統輔助行車安全，還因台鐵系統會發出過多警告訊息干擾判斷。台鐵因本件出軌事故，賠償加上修復等損失共高達9.8億餘元。