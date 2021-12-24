玻璃瓶蓋超難轉開！她意外發現「這1物」能輕易開罐樂了

▲玻璃瓶蓋經常讓人轉到生氣。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

相信不少人都有打不開玻璃瓶蓋的經驗，即使用盡吃奶力氣，甚至拿毛巾裹著瓶蓋，打不開就是打不開，不過有一名網友意外發現一樣「工具」，讓她輕輕鬆鬆地打開瓶蓋，不少網友都大讚「下次也來試試！」

一名女網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，她很喜歡某款草莓醬，但是每次都會發生瓶蓋打不開的情況，但有次她無意間發現用氣泡紙包著瓶蓋，居然就可以輕易地轉開，讓她又驚又喜地笑說，「以前處心積慮地要打開這種瓶蓋，到底在白忙什麼？」

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▲網友發現，用氣泡紙就能輕鬆打開玻璃罐的瓶蓋。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少網友看了都大讚「好方法」、「筆記」、「太晚看到，今天開一瓶草莓醬也是要屎要活的」、「下次試試」、「又學到一招了」。

還有不少人分享其他開瓶方法，「保鮮膜也可以」、「洗碗那種橡膠手套超好開喔」、「拿東西敲幾下蓋子也會變好開」、「拿尖尖的東西，從瓶蓋跟玻璃瓶中間戳進去，就會聽到啵一聲，一轉就開了」、「倒過來在罐底拍一下就可以輕易打開了，不用任何工具，任何罐頭都適用」、「真的沒人知道這種真空封住的罐頭，要先用菜刀把蓋子挖一下, 發出渤一聲之後，就很容易打開了。我在小學時老師就有教了。」