李善植／網購商品的7天猶豫期非試用期

▲網購消費者在購買前因無從直接接觸商品而無法獲得足夠資訊，才讓消費者擁有7日猶豫期，而非試用期。（圖／CFP）

許多民眾經常利用網路購買商品，各平台業者也順勢推出網購商品吸引客群，民眾利用網路購買各式各樣的商品，一則可以線上貨比三家，二則可以享受直接配送到府服務，方便又實惠。但是，畢竟網路選購時無法看到實品，如果事後買到的商品不合己意，該怎麼辦？以下簡述網購商品的退貨原則。

網購商品原則上在7日內可以無條件退貨，此乃依《消費者保護法》及其施行細則規定，消費者於收到商品前，均可以書面（例如電子郵件或存證信函）解除契約，要求業者不要寄出貨物；若商品已經寄出，消費者收到網購商品7日內，得以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。常見的退貨方式，例如以電子郵件和對方表示要退貨，請對方至原交付處所取回商品。

但依行政院公布之《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》規定，易於腐敗商品（例如水果）、客製化商品（例如線上洗相片）、報紙或雜誌、已拆封之影音商品或電腦軟體、非以有形媒介提供之數位內容（例如電子書），或一經提供即為完成之線上服務（例如線上掃毒、線上付費打賞網紅等），已拆封之個人衛生用品（例如內衣褲）等商品，經業者事前告知者，消費者無法解除契約，也就是無法退貨。不過，收到的商品如果有瑕疵，消費者仍可依《民法》的相關規定向業者主張物之瑕疵擔保責任，請求業者更換新品、減少價金或解除契約。

網購消費者最常遇到的問題是，收受商品後，到底可不可以檢查或試用？考量《消保法》賦予消費者得在 7日內行使解除權之立法目的之一，是擔心消費者在購買前無從直接接觸商品而無法獲得足夠之資訊，才讓消費者擁有猶豫期間，並不是額外賦予消費者7日內免費無限試用的權利。

原則上，消費者僅得出於檢查之必要而拆開包裝或使用商品，例如為查看外觀是否有瑕疵而拆封，或者為測試功能是否正常而試用商品。至於，逾越必要的檢查或試用行為而造成商品受損或功能降低時，消費者可能須負擔賠償責任。舉例來說，實務上曾出現消費者購買投影機，雖在7日內辦理退貨，但經業者發現消費者使用投影機高達6小時，造成投影機燈泡壽命及亮度減損，法院因此認為消費者須負擔回復原狀之費用，也就是俗稱之「整新費」。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場。