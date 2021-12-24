騰訊雲副總裁：「元宇宙」沒有那麼熱　會聚焦在底層技術

▲騰訊雲副總裁、騰訊優圖實驗室總經理吳運聲。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊雲副總裁、騰訊優圖實驗室總經理吳運聲23日在一場論壇上透露，「元宇宙」這個概念沒有外界想得那麼熱，騰訊將聚焦在相關的底層技術上，例如場景建模、3D建模或人物虛擬化相關的技術。

根據《澎湃新聞》報導，吳運聲23日出席了騰訊Light論壇，他表示，元宇宙的概念和範疇非常大，騰訊能力有限，不會因為這個概念很火，就全部投入，「我們會在自己擅長的領域做一些相關研究，也會在具體行業就遇到的具體命題做一些思考。比如在工業領域，我們正在探討怎麼在流水線上做一些數字仿真相關的工作。」

騰訊互娛研發效能部副總經理李從兵也曾說，每個人對元宇宙的認知不同，並不是只有一個用戶平台就能稱為「元宇宙」，目前元宇宙在落地時最需要突破的技術問題是能否提供沉浸式的交互和體驗，「沉浸式的設備、技術和體驗，是元宇宙真正產業化的門檻。」

吳運聲還談到了AI技術在研究和應用落地上和以往相比發生的變化，他認為，首先，以往的AI技術在落地時更多需要解決普世性的問題，不需要對行業的深入理解，但是隨著AI技術的不斷發展，無論是金融、工業還是能源、教育賽道，需要自己加深理解，成為行業專家。

吳運聲進一步指出，第二，AI技術正在逐漸發展「平台化」的概念，希望通過研發相關平台，讓其他行業的從業者能夠更好解決行業的問題。第三，作為前沿技術行業，深入AI領域後會面臨一些非常具體的問題，而這些問題可能沒有「標準答案」。