元宇宙是什麼？　馬斯克2字形容大潑冷水

記者張靖榕/綜合報導

臉書創辦人祖克伯宣布因應未來趨勢發展「元宇宙」(Metaverse)後,馬斯克本周稍早在推特上與網友討論起對元宇宙(也稱Web3)的看法,直白了當地開嗆,「有人看到Web3了嗎?我找不到。」他表示現階段的元宇宙看起來更像是一個行銷流行語(marketing buzzword)而已。

馬斯克20日在推特發布一段陳年影片,畫面中是美國知名脫口秀主持人大衛賴特曼(David Letterman)訪問年輕時的比爾蓋茲,當時是1995年,比爾蓋茲的微軟正要起步,但因還未成熟普遍而被主持人拿來當笑料。影片的發布者將這段影片拿來和此時的元宇宙比較,而馬斯克也對影片下了註腳,「有鑑於現在幾乎無法想像的情況,未來會是什麼模樣?」

馬斯克接著表示他並沒有說Web3已經真實存在,現階段對他來說更像是一個「行銷流行語」,「只是好奇10、20、30年以後的未來會是什麼樣。2051聽起來是瘋狂的未來主義!」

Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be? pic.twitter.com/b2Yw0AXGVA