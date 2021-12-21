快訊／黃士修為3倍券槓台大生　「不用功讀書小笨蛋 ♡」判決出爐

▲核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修，為三倍券指網友「小笨蛋」挨告，21日士林地院宣判。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修，去年在行政院院長蘇貞昌臉書分享三倍券使用方式，與台灣大學經濟系林姓學生有歧見，林留「請問9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別在哪？」，黃tag林並回「小笨蛋」等，林感受辱提告。法院審理時，黃稱「小笨蛋」是言情小說親暱稱呼，並無貶損林的人格。士林地院審理後，認黃在公共議題上的言論為合理評論，宣判無罪。

去年12月13日行政院長蘇貞昌於臉書粉絲專頁貼出「三倍券，當然要拿來支持台灣漫畫！在CWT56的這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地 ，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看！ 」

該篇貼文也引起網友一陣熱烈討論，黃士修也在文章底下留言「蘇院長的意思是，自己的家人對三倍券政策都很消極，拖到快過期才把三倍券交出來，當作公關消費，順便做一波大內宣用掉嗎？」並留下感嘆語句「唉唉唉！消費者的行為才是最誠實的啊。」

▼黃士修與台大經濟系網友隔空論戰。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

就讀台大經濟系林姓學生看見並回覆他「請問在9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別何在？」沒想到黃竟隨即標記林姓網友分別留言回覆差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」。

2人隔空打起鍵盤戰，林回「你怎麼確定我有沒有學經濟學，我問你的是乘數效果在哪一個月花不是應該都一樣嗎？答非所問！」黃再回「乘數效應需要時間啊！你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」、「你可以付我經濟學家教費了，不用功讀書的小笨蛋 ♡」。

黃士修挨告後，出庭時均單槍匹馬未委任律師。他向法官稱小笨蛋並非針對林姓網友的人格進行侮辱，進一步解釋，「我自行google『小笨蛋』搜索前3頁可知都是言情小說曖昧間稱呼」而蠢貨他是打「你們」泛指所有被政府矇騙的民眾。黃更開玩笑表示，如果林姓網友覺得「小笨蛋」有被性騷擾感覺，可以對他另外提告。

法官審理後，認振興三倍券政策乃政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情導致消費大幅下降，為振興經濟所推出的政策，與國民經濟息息相關，自屬公共議題，黃士修對此公共議題提出質疑，核屬就可受公評之事進行評論，認黃士修無構成妨害名譽罪，宣判無罪。