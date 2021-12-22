以為沒人的！花蓮男路邊載走6盆九重葛　失主心疼：種了十幾年

▲男子偷走路邊6盒九重葛，遭警方鷹眼小組循線查獲。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗水尾人臉書社團內潘姓民眾日前PO文表示，自家種植十幾年的九重葛遭不明人士竊取，此事經轄區派出所得知主動偵辦，透過鷹眼小組調閱監視器畫面，鎖定一名可疑的男子，通知該車主到案說明，循線查獲向車主借車的李男，李男坦承，因誤認九重葛為無主物才下手帶走。全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方調查表示，小貨車車主將車輛借給李姓友人，李民本身並無竊盜前科記錄，只因個人對園藝相當有興趣，誤認民眾所種植的九重葛為無主物，當日才會駕駛自小貨車前往下手行竊，李嫌在到案後坦承不諱，在相關人指證下，依竊盜罪嫌函送偵辦。

▲失主心疼在臉書PO文表示，種了10幾年的九重葛遭人偷走。

所長陳添丁聞訊便主動偵查，積極查訪、尋問附近鄉里居民，並調派鷹眼小組調閱監視器畫面，經過濾數百台行經該路口車輛，最終被鷹眼小組發現載有九重葛之車輛，鎖定一名可疑的男子，通知該車主到案說明。

▲警方調閲路口監視器，捕捉到男子載走九重葛的清晰影像。

經警方調查，車主將車輛借給李姓友人，李男本身並無竊盜前科記錄，只因個人對園藝相當有興趣，誤認民眾所種植的九重葛為無主物，當日才會駕駛自小貨車前往下手行竊，李嫌在到案後坦承不諱，在相關人指證下，依竊盜罪嫌函送偵辦。

失主表示遭竊6盆九重葛雖不貴重，因為自己種植十多年的已有情感，相當感激警方能替自己找回珍貴的失物，並對警方主動偵辦的行動及迅速破案的效率表達高度肯定。

