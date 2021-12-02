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台南全國首創整合型智慧優先號誌　「救護暢行、公車優先」快速安全通過路口

台南全國首創整合型智慧優先號誌　「救護暢行、公車優先」快速安全通過路口（圖／臺南市政府交通局提供）

▲台南全國首創、建置規模最大的救護車與公車混合智慧優先號誌系統，打造更安全的智慧交通環境。（圖／臺南市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

救護車出勤分秒必爭，為了替緊急傷病患者爭取黃金搶救時間，提高救護車行經路口的安全性及公車運行時效，台南市政府交通局利用車路聯網技術，有效整合不同車種，全國首創、建置規模最大的救護車與公車混合智慧優先號誌系統，打造台南市更安全的智慧交通環境，並於奇美醫院與成大醫院間沿線橫跨8站牌、21個號誌化路口進行試辦後，在「公車優先 救護暢行」成果分享會上，也發表運行績效，本案並榮獲交通部「智慧運輸發展建設計畫評鑑」特優肯定。

台南市是全國第一個在一般道路設置公車優先號誌的城市，首創整合「公車」與「救護車」兩個不同車種，並以「公車乘載率高」、「鄰近重要醫療院所」作為路段選擇原則，在奇美醫院與成大醫院間的70路公車路線，沿中華路（甲頂路口）、中山南路、開元路至林森路（小東路口）共計21處路口，建置智慧優先號誌系統。

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台南市長黃偉哲表示，雖然救護車依法開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，可以穿越紅燈路口，但可能造成路口險象環生，也增加救護人員的壓力，現在台南市透過智慧科技自動控制路口號誌，優先給予救護車行駛方向綠燈，讓前方停等紅燈車輛可預先通過，車流動起來，救護車就可以安全快速通過，為緊急病患多爭取黃金搶救時間。

台南全國首創整合型智慧優先號誌　「救護暢行、公車優先」快速安全通過路口（圖／臺南市政府交通局提供）

台南市交通局長王銘德表示，奇美醫院及成大醫院是台南市最大的2座醫學中心，智慧優先號誌系統特別挑選70路公車路線中連結該2大醫院的路段，並配合在消防局頻繁執勤於奇美及成大醫院的救護車輛裝設車上設備，當救護車接近路口綠燈秒數不足時，將延長路口綠燈給予足夠秒數通過；若救護車接近路口為紅燈時，則提早切斷紅燈，給予行向綠燈，提早紓解前方停等紅燈車輛，以利救護車優先安全通過。

王銘德提到，目前共有9輛70路公車及10輛救護車具備觸動智慧優先號誌的功能，歷經2個多月的運行與績效蒐集，民眾搭乘公車節省13%車行時間，預估每年減少約42,940公斤的二氧化碳排放量、救護車於綠燈通過的機率提升51.6%，每路口平均救援時間可減少37秒，對於在救護車上進行心肺復甦術的緊急傷病患者可提高生存機率，同時降低車禍事故發生機率。

王銘德表示，臺南市整合型優先號誌計畫獲交通部「智慧運輸發展建設計畫」評鑑特優殊榮，並在第2021「中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）」年會中獲得表揚，足以肯定優先號誌建置對於提升救護車與公車的安全及效率有實質意義，交通局將持續爭取經費擴大建置範圍。

王銘德指出，智慧優先號誌運作時，在救護車及70路公車通過後，會造成對向道路停等紅燈秒數增加以及號誌短暫不連鎖的情形，請用路人耐心等候，系統會補回對向道路的綠燈秒數，也會自動恢復連鎖，同時大台南智慧交通中心亦隨時監控車流情形，彈性調整時制計畫與優先號誌的權重，兼顧整體路網的順暢。

另外也呼籲用路人，行經優先號誌路段，如果遇到短暫車流衝擊，確實遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，透過每位用路人小耐心、小體諒，一起打造台南的安全、綠能與便捷。

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