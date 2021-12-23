索羅門暴動因「與台斷交」？　北京伸援手：將派遣臨時警務顧問組

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

索羅門群島上月24日爆發大規模暴力示威至今，該國2019年與台斷交、改與中國建交，據傳就是導火線之一。總理蘇嘉瓦瑞更於隨後表示，對外部勢力干預知情但「不想點名」。12月23日，大陸外交部新聞發言人趙立堅透露，應索羅門群島政府請求，中方將向索緊急提供一批警用防爆物資，並派遣臨時警務顧問組。

趙立堅表示，11月下旬，索羅門群島首都發生嚴重反政府騷亂，中方堅定支持索政府維護國內穩定的努力，堅定維護中索關係和在索中國公民的正當權益，強烈譴責一切非法暴力行徑。應索羅門群島政府請求，中方將向索緊急提供一批警用防爆物資，並派遣臨時警務顧問組。中方物資和人員將於近期抵索，為索警方提高自身能力發揮建設性作用。

索羅門群島馬萊塔省（Malaita）的部分民眾因對其中央政府施政不滿，11月24日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）集結抗議，隨後抗議活動演變為脫序事件，造成索國國會附近的建築、Kukum警察局、當地學校、華人店舖等遭到群眾焚毀或掠奪。

《衛報》、《美聯社》及《半島電視台》等外媒報導稱，許多示威者來自全國人口最多的馬萊塔省（Malaita），認為政府沒有諮詢民意就與台斷交，對此深感不滿。

總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）11月26日重申，支持與北京建交，而暴力示威「不幸受到其他大國的影響及鼓勵」，「我替馬萊塔省的人民感到遺憾，因為他們被灌輸關於外交轉向的謊言。」他說，「正在影響馬萊塔省的國家，就是那些不想與中國建立關係，不鼓勵索羅門群島建立外交關係，遵守國際法及聯合國決議的國家……，我不想點名，點到為止就好。」