　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

索羅門暴動因「與台斷交」？　北京伸援手：將派遣臨時警務顧問組

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

索羅門群島上月24日爆發大規模暴力示威至今，該國2019年與台斷交、改與中國建交，據傳就是導火線之一。總理蘇嘉瓦瑞更於隨後表示，對外部勢力干預知情但「不想點名」。12月23日，大陸外交部新聞發言人趙立堅透露，應索羅門群島政府請求，中方將向索緊急提供一批警用防爆物資，並派遣臨時警務顧問組。

趙立堅表示，11月下旬，索羅門群島首都發生嚴重反政府騷亂，中方堅定支持索政府維護國內穩定的努力，堅定維護中索關係和在索中國公民的正當權益，強烈譴責一切非法暴力行徑。應索羅門群島政府請求，中方將向索緊急提供一批警用防爆物資，並派遣臨時警務顧問組。中方物資和人員將於近期抵索，為索警方提高自身能力發揮建設性作用。

索羅門群島馬萊塔省（Malaita）的部分民眾因對其中央政府施政不滿，11月24日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）集結抗議，隨後抗議活動演變為脫序事件，造成索國國會附近的建築、Kukum警察局、當地學校、華人店舖等遭到群眾焚毀或掠奪。

《衛報》、《美聯社》及《半島電視台》等外媒報導稱，許多示威者來自全國人口最多的馬萊塔省（Malaita），認為政府沒有諮詢民意就與台斷交，對此深感不滿。

總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）11月26日重申，支持與北京建交，而暴力示威「不幸受到其他大國的影響及鼓勵」，「我替馬萊塔省的人民感到遺憾，因為他們被灌輸關於外交轉向的謊言。」他說，「正在影響馬萊塔省的國家，就是那些不想與中國建立關係，不鼓勵索羅門群島建立外交關係，遵守國際法及聯合國決議的國家……，我不想點名，點到為止就好。」

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
極罕見「人魚寶寶」出生　護理師驚：從來沒看過
元旦新制懶人包！　7大重點一次看
比特犬又咬2人影片曝！　主人想阻止被牠拖著跑
快訊／直播主揚言「美麗島站隨機殺5個」！　警急逮人
快訊／王力宏「16歲小師妹」反擊了！　 突拋9點聲明：皆屬事
快訊／確定從兄弟跳槽！　富邦悍將教練團出爐
台灣百萬YouTuber宣布停更！　影片被官方撤下恐終止
疫苗預約平臺暫退場！　陳時中：回歸醫療院所打
爆乳女歌手露胸躺地　下秒突遭黑蛇咬爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

索羅門暴動因「與台斷交」？　北京伸援手：將派遣臨時警務顧問組

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！網紅媽PO影求抖內...網全炸鍋了

江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

西安封城首日飄鵝毛白雪　民眾穿大衣排隊核檢：是回不了家的眼淚　

「西瓜霜大王」病逝！小廠長逆襲一路變藥王　當地菊花賣爆了

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

西安內部曝光！實拍「封城首夜」末日般空城　防疫人員深夜集結

陸遊戲公司供員工6.45億買房貸款　5年內免息可「滾動使用」

相隔2年同日封城！「西安vs武漢」措施一次看　千萬人被波及

西安封城害慘13萬考生！「求考研延期」飆熱搜　官方連夜公佈安排

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

索羅門暴動因「與台斷交」？　北京伸援手：將派遣臨時警務顧問組

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！網紅媽PO影求抖內...網全炸鍋了

江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

西安封城首日飄鵝毛白雪　民眾穿大衣排隊核檢：是回不了家的眼淚　

「西瓜霜大王」病逝！小廠長逆襲一路變藥王　當地菊花賣爆了

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

西安內部曝光！實拍「封城首夜」末日般空城　防疫人員深夜集結

陸遊戲公司供員工6.45億買房貸款　5年內免息可「滾動使用」

相隔2年同日封城！「西安vs武漢」措施一次看　千萬人被波及

西安封城害慘13萬考生！「求考研延期」飆熱搜　官方連夜公佈安排

被吳釗燮批「專門修理民進黨」　柯文哲：只是監督而已

《茶金》被譽為「最美台劇」　服裝師「超狂背景」曝光網驚：難怪！

11種醬汁可選擇！美網紅DJ Khaled新創辣雞翅登台　外送自取都可以

「輸不起」事件4年　徐乃麟「一將泯恩仇」破冰合體邀唐從聖上《衝衝衝》

味全龍採用運動科技　中華隊國手參訪斗六基地

表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

李聖經把「災難羽絨衣」穿得太性感了吧！一個側身傲人S曲線炸出

廉政署嘉義中油開講　傳授企業誠信與廉政風險基本功

新光金這樣查吳東進！　金管會怒退件原因曝光

軍公教恐拿不到加薪4％？　費鴻泰搬25年前的協商轟蘇貞昌「裝傻」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

巡邏抓車震！2保全威脅：不給錢就曝光

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮

「新冠肺炎、出血熱」同時爆發　西安陷恐慌

西安內部曝光！實拍封城首夜末日般空城

西安、武漢相隔近2年　23日同日封城　

西安封城增63例！　官媒批混亂：令人大失所望

「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！影片瘋傳...網炸鍋

中國西安宣布封城！1300萬居民限制出戶

西安女拒配合防疫嗆：美國待7年！　陸網氣炸

他敬酒被拒怒塞「3塊棗糕」！客人窒息死亡

西安掃碼系統當機！　上演各種「魔幻情節」

高材生1日作息表瘋傳　網看完跪了

「西安vs武漢」封城措施一次看

更多熱門

相關新聞

韓國讚嘆台灣「本土+0」防疫奇蹟！網友羨慕

韓國讚嘆台灣「本土+0」防疫奇蹟！網友羨慕

南韓自從11月初實施「與新冠共存」（With Corona），期盼恢復過往日常生活，豈料卻反而導致疫情升溫一發不可收拾，連續1個多月以來新增確診者（破7千人）、重症患者（破1千人）、死亡患者（破100人）三大疫情指標皆破紀錄。反觀台灣，新冠疫情從今年5月第3周起升溫至最高潮，單周新增患者3390人後，到現在締造「本土加零」奇蹟，令南韓羨慕不已。

台南左鎮噶瑪寺「元旦供佛」法會

台南左鎮噶瑪寺「元旦供佛」法會

美歐外長通話　關切中國對立陶宛脅迫升級

美歐外長通話　關切中國對立陶宛脅迫升級

補中企退出缺口　美證交所向「這2地」招手

補中企退出缺口　美證交所向「這2地」招手

北韓用微信就叛國　金正恩發動掃蕩

北韓用微信就叛國　金正恩發動掃蕩

關鍵字：

索羅門暴亂斷交台灣中國建交

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／徐若瑄老公首發聲：我會保護我的妻子！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面