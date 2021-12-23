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早期研究：染Omicron住院風險「遠低於Delta」　南非數據大降8成

▲▼ 英國疫情／倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

▲ 倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron迅速擴散，導致全球多國病例激增。儘管這種病毒引起的症狀看似較為溫和，各國仍紛紛收緊防疫。二份最近發表的論文預印本則進一步證明，Omicron導致重症及住院的風險可能低於Delta病毒。

英國愛丁堡大學研究人員22日在網路上發表的論文工作底稿顯示，根據一項在蘇格蘭進行的研究，Omicron病毒導致住院的風險比Delta病毒低2/3。22日發表於預印本網站medRxiv的另一篇論文則指出，在南非進行的研究表明，Omicron確診者住院機率比Delta感染者低了80%，但一旦住院後，二者重症風險則沒有區別。這二項研究皆使用初步數據，尚未經同儕審核。

愛丁堡大學、斯特拉斯克萊德大學及蘇格蘭公共衛生部研究人員使用11月1日至12月19日間2.3萬起Omicron病例及12.6萬起Delta病例數據，發現Omicron確診者中有15人住院，Delta卻有856人。

未參與此研究的牛津大學結構生物學教授奈史密斯（James Naismith）22日聲明指出，這項研究納入的數據不多，但是個好消息，「接種二劑疫苗的年輕人住院率降低2/3，代表Omicron對更多人來說較為溫和」，儘管目前要下定論為時尚早，因為未來幾周將有更多研究出爐，但值得注意的是，部分南非科學家持續主張Omicron較為溫和。

奈史密斯說明，「儘管減少2/3相當顯著，Omicron仍可能導致已接種二劑者演變為重症。因此若Omicron病例持續每幾天就翻一倍，完成二劑接種的族群中住院人數可能比Delta更多。」

▲▼南非,新冠,Omicron,醫院,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南非在Omicron影響下確診激增。（圖／達志影像／美聯社）

研究人員還發現，曾染疫者重複感染Omicron的比例是Delta的10倍以上。數據顯示，相較完成二劑接種經過25周者，已接種加強劑者感染Omicron後出現症狀的風險降低57%。

論文指出，「這些早期國家數據顯示，相較Delta病毒，Omicron與住院風險降低2/3有關。對Delta病毒提供最大保護的同時，第三劑/加強劑為Omicron帶來大量額外的保護力，以預防出現症狀的風險。」

另一份論文中，南非國家傳染病研究所、金山大學及開普敦大學研究人員使用南非10月1日至12月6日的16.1萬起病例數據，發現Omicron確診者中有2.5%在這段期間住院，Delta則有12.8%。不過這只是早期數據，研究結果可能隨疫情發展改變。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）22日在白宮記者會上援引這二份研究數據，但也補充道，仍須進行更多研究，以確認在美國是否也會出現類似結果，「以南非的情況來說，Omicron嚴重程度相較Delta有所下降，住院治療、確診數、住院時間與氧氣治療需求之間的關係及比例都下降。這是個好消息」，但美國有自己的人口考量，仍須等待觀察。

▲▼ 美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲ 佛奇在白宮記者會上提及這二份研究。（圖／路透）

英國帝國理工學院新冠病毒應對小組22日發布的報告也顯示，相較Delta病毒，Omicron導致住院的風險有所降低，尚未發表於經同儕審核的期刊。

WHO傳染病建模合作中心、MRC全球傳染病分析中心、賈米爾疾病與緊急情況分析學院及倫敦帝國理工學院研究人員使用12月1日至14日間英國所有經PCR篩檢的確診病例，包含5.6萬例Omicron及26.9萬例Delta患者，發現Omicron導致住院一天以上的風險比Delta低40%至45%。但仍須考量Omicron的高傳染性，因為疫苗接種及自然感染對Omicron的保護力較低。

研究也指出，相較Delta病毒，疫苗對Omicron的效力有所降低，但已接種者住院風險仍明顯低於未接種者。

未參與研究的奈史密斯說明，整體來說，這項研究發現，過去曾染疫產生的保護力可將住院風險降低約2/3，「這代表如果你有一定的免疫力，Omicron會較為溫和。但該研究也表明，Omicron嚴重程度相較Delta並無降低，代表它沒有較為溫和」，直言這項發現令人驚訝。

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