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先生偷吃辣看護「女兒床上裸睡」！求原諒辯意外：喝多了衝動

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO先生外遇外籍看護。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「他竟然跟那個外籍看護在我女兒床上抱著睡著，衣服還凌亂地脫在地上。」一位人妻日前發文，說公公需要人照顧，老公就找了一位外籍看護。沒想到，先生卻趁她回娘家時，與看護在女兒床上發生關係，被抓包後還辯解，「只是喝多一時衝動，永遠不會再犯」，讓人妻很無助，猶豫要不要原諒。

這位人妻日前在爆料公社APP的《匿名公社》發文，「先生在女兒的床上跟外籍看護抱著睡」，文中表示，她第一次看到外籍看護來家裡時，心裡的警鈴就已經大作，因為對方很年輕，有著一頭長直髮，穿著緊身低胸上衣，相當時髦之外，豐腴的線條讓人想入非非，「一點也不像我心中的看護形象。」

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原PO於是跟先生提議，想要換一個看護，「他卻說『爸爸中意最重要』，我半開玩笑說『不是你中意嗎？』他還不耐煩地要我別想太多。」但轉念一想，畢竟看護是跟公公同住一間，她就沒多說什麼了，只是一直覺得有問題，但又沒有明確的證據。

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲兩人在女兒床上抱著睡，讓原PO超震驚。（示意圖／Pakutaso）

「直到那天，本來帶女兒回娘家過夜……」女網友回想到，當天晚上已經要睡了，但女兒卻一直哭鬧，「因為忘了帶她最重要的熊玩偶，她睡不著。」拗不過女兒，她只好請弟弟開車送母女倆回家。

進門後，她卻沒在自己房間看到老公，反而在女兒叫她後，發現先生竟跟外籍看護躺在女兒床上，相擁著入睡，衣服則凌亂的脫在地上。

「我弟當場給我先生一拳，就把我跟我女兒帶走。」人妻表示，先生事後一直跟她解釋「那是一次意外」，「他只是喝多、一時衝動，永遠不會再犯，那名外籍也離開了；要我帶女兒回家，原諒他的行為。」這讓原PO很無助，「想問問大家，如果換作是你，你會原諒他嗎？」

貼文一出，其他人搖頭直嘆，「一時衝動，我看衝動個屁」、「都沒想到女兒心裡會有陰影嗎」、「就算原諒了，心裡還是有疙瘩」、「不接受！女兒看到了」、「一天不在就出包，怎麼知道沒抓到的有幾次？還有孩子看到了，不知道會不會記憶深刻」、「簽一簽了啊！還等什麼？」

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