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李靚蕾「最新聲明」重點在最後一段！　鄉民淚讚：完美收官

▲▼王力宏與李靚蕾。（圖／截自微博）

▲王力宏與李靚蕾。（圖／截自微博）

記者邱晟軒／綜合報導

李靚蕾大戰王力宏持續將近一周，稍早之前，李靚蕾再度IG發表三點聲明，更在最後一段寫下溫柔收官宣言，「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活」。文章曝光後，立刻獲得網友狂讚，「完美收官」、「文辭恰到好處，蕾神太強！」

對於李靚蕾今日下午最新的聲明長文，許多批踢踢網友讚嘆蕾神大器，紛紛回應「佩服她的思慮跟勇敢」、「她真的算很大器了」、「用字遣詞都比左閃右躲的那位好太多」、「到結束都一貫的站在道德高標」、「文辭恰到好處，蕾神太強」、「完美收官，好猛」、「台女新典範」、「寫得好，孩子真的最重要，我愛你蕾神」、「文筆真好」。

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還有網友點出聲明稿最核心的一段位在最未段，「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活」，紛紛淚讚，「好成熟的女人！真的孩子們健全成長，完美的收攤宣言」、「總之就是點到為止，沒有要繼續追殺」、「忽然蕾神散發出聖光來」、「大槌揮舞得輕鬆寫意，收放自如，完美收尾一切都在計畫中」。

也有網友認為李靚蕾從頭到尾要的只是王力宏的道歉，「講得太好了！孩子需要的不是完美的父母，而是知錯能改的父母，如果父母偽裝完美，孩子會認為自己的不完美是種缺陷」、「從頭到尾就只是要一個道歉，神就是神」、「意思就是她等到老公道歉了，鳴金收兵」、「蕾神要得其實很簡單，就是王力宏的一句道歉」。

▲王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料，形象已跌至谷底。（圖／翻攝王力宏臉書）

▲王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料，形象已跌至谷底。（圖／翻攝王力宏臉書）

李靚蕾23日IG發文：

希望這封信,能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點,讓大家都能回歸平靜的生活。有些網友質疑:“為什麼不私下解決,要對三個孩子的爸爸這麼狠?”一如果有別的方式,沒有人會願意選擇這樣的方式。其實要不是我有三個孩子,面對這樣令人無助又心碎的事情,真的很難活著走到今天。私下我嘗試了所有能想到的辦法,即使到了今天無論公開或私下,我都還是沒有得到一句真誠的道歉,所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題,但沒關係因為也許真的需要時間的沈澱。

“道歉很重要嗎?為什麼要為了道歉而讓事情演變到今天的這個地步?“是的,道歉很重要,因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤,一直把自己的錯誤歸咎於他人,就不會願意悔改,也不會願意改正。我對他沒有絲毫的怨恨,只有祝福。我做的一切都是為了讓我們的孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。所以請不要再拿孩子來對我情緒勒索和道德綁架了。孩子需要的不是完美的父母,孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。

世界上沒有完美的人也沒有不會犯錯的人。如果父母偽裝完美,孩子就也會以為自己的不完美是個缺陷。很多知道父母親不完美或是做錯過事的孩子,仍然可以有健全的身心,和父母親也可以持續保有親密的親子關係(社會上也有很多正面的例子)。我不應該要為了袒護他,繼續隱忍他和親友對我持續的霸凌和詆毀,寧願選擇承受孩子們對母親的誤解。孩子們慢慢長大了會聽到會看到,在這樣的家庭成長才會是為孩子帶來最大的傷害。如果在這樣的家庭成長,只會有兩種結果: 1)相信親友的毀而怨恨母親 2)感同身受母親所承受的一切,因為想要保護母親而和父親和親友對立,甚至有些孩子到了最後還會因此上了社會新聞。這兩種結果都是我不樂見的。我不希望因為我的軟弱而讓現在的一切變成孩子以後要代替我面對或因此必須假面的活在一個“和谐”的家庭,但實際上需長期遭受或目睹經歷充滿矛盾霸凌,冷暴力的家庭關係。

我希望為孩子爭取到的是一個健全的家庭。我不認同我應該要為了對孩子隱瞞父親的過錯而讓他繼續傷害自己傷害別人,和剝奪他改正重生的機會。比事業和形象更重要的是他的身心健康和孩子們能有身心健康的父親。在這個重生的路上,我會提供他所有的支持和協助,也希望他改正以後,大家也能繼續支持他。希望我們的經歷,能成為孩子們的借鏡,讓孩子們能相信人,都會犯錯,只要能勇敢的面對自己的錯誤,無論遇到什麼樣的低谷都還是能夠有韌性的透過自身的努力而重生。

2:你說這麼多說到底就是為了錢,所以房子拿到,就不告了對嗎?”一其實,我一直都不希望要迫於無奈的對他提出告訴,更不希望需要對一個80幾歲的老人家提告。我也認為透過我前一封信中的回覆也解除了大家很大部分的疑慮了。最主要是因為他願意道歉了。無論是什麼樣的道歉,對我來說都是一個好的開始,我的目的一直就是為了我和我們的孩子們和社會能有不一樣的未來而已。關於房子的“贈與“我是不會接受的,所以,你們也不用再拿這件事來曲解我的用意,從頭到尾就不是為了要錢也不是為了報復。我相信司法,所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配,相信會透過司法有公平的結果。

3.對於無辜被牽扯進來的人,很抱歉。對於這次事件的相關人,無論是誰都已經為此事付出了很多的代價,希望從今天開始我們大家都能回歸平靜的生活,各自安好,不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生。體友們和網友們都辛苦了,打擾你們的生活也很抱歉。這件事情希望到這裡就告一段落, 願我們都能撫平內心的傷痛,歲月靜好,成為我們希望看到的改變。

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