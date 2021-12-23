西安封城「每2天1人採買」！陳時中憂：恐有隱藏風險

記者張乃文／台北報導

常住人口1300萬人的中國大陸西安市因爆發新一輪新冠肺炎疫情，23日零時起封城。西安在22日深夜展開全市第二輪新冠病毒檢測，更發現核酸陽性人員127例。因應對岸疫情，國內中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前報出來的個案數看起來沒那麼嚴重，但應該還是有隱藏風險，還是要積極觀察。

西安為此次疫情重災區，累計報告本土確診149例，已經蔓延至廣東、北京、河南。當地開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查後，發現核酸陽性人員127例，已轉運至市定點醫療機構診斷治療。且自23日零時起，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，進出人員持單位開具的確需到崗工作的證明。市民群眾一般居家生活，每戶家庭每2天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作以外，一般不外出。

陳時中則在疫情記者會上說明，中國西安近來傳來封城的消息，目前以報出來的個案數來看，似乎沒那麼嚴重，但在1300萬人的城市中，每兩天只能讓1人外出採買，可見裡面應該還有些隱藏風險，這部分會積極觀察。

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面對西安疫情，是否會因此更改高風險國家名單？陳時中強調，「不會」，西安可能內部有風險，但已經封城，就不用再修改風險等級。