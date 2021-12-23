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《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代（圖／業者提供）

▲《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA聯名系列商品於12月24日開始販售。（圖／Garena提供，以下同）

電競中心／綜合報導

台灣下載量破千萬、於今年歡慶五周年的人氣手遊《Garena傳說對決》攜手美國百年經典帽款品牌NEW ERA，共同跨界推出「New Era x Garena傳說對決」聯名商品。雙方結合遊戲中英雄特色與極具潮流感的商品設計，於耶誕夜12月24日限量推出六款9FORTY老帽與聯名T恤，並於明年1月初再加碼推出聯名漁夫帽款與小帽鑰匙圈，聯名系列商品將獨家在全台New Era直營門市限量發售，與全台玩家和粉絲共度聖誕節並迎接2022的到來。

《Garena傳說對決》長期致力於為玩家創造嶄新的跨界體驗，透過雙方合作將遊戲語言與元素，以豐富多元的形式融入玩家生活。為歡慶五週年，《Garena傳說對決》也推出「New Era x Garena傳說對決」聯名商品；六款New Era 9FORTY經典帽型，設計融合傳說對決遊戲中的人氣角色，包括經典人氣英雄：「刀鋒寶貝」和「亞連」、今年推出的全新英雄：「芽芽」，以及備受玩家喜愛的光明之子「布萊特」和追光者小隊隊長「拉維爾」。五位角色的專屬帽款皆以美式塗鴉風格重新設計，在帽款內裡更能窺見故事主角的經典美術圖。

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代（圖／業者提供）

▲六款New Era 9FORTY不敗老帽帽型在設計上融合傳說對決遊戲人氣角色。

同時，除了人氣英雄的帽款外，本次聯名也推出象徵排位賽競技模式最高的稱號：「戰場傳說」排位印記帽款，與玩家共享永恆榮耀。另一方面，搭配推出的聯名T恤，胸前則以顯目Arena of Valor傳說對決遊戲名稱LOGO為設計，藉此傳遞《Garena傳說對決》跨越五週年歷史性里程碑，打造嶄新潮流以致放眼未來的決心！凡購買聯名系列商品達指定條件，還可獲得限量「《Garena傳說對決》熱血應援造型自選卡」。

虛寶滿額贈活動一、凡購買聯名系列商品單筆消費滿1,500元，即可獲得乙份「《Garena傳說對決》熱血應援造型自選卡」 (限定永久造型五選一：時代英豪-塔拉、竹葉青青-依夏、靈犬行動-莫拉、星雲守護-艾翠絲、香檳之夜-琳蒂)，全台限量400組，送完為止。

虛寶滿額贈活動二、凡單筆消費包含2樣聯名系列商品，即可獲得聯名精美包裝盒乙個，以及乙份「《Garena傳說對決》熱血應援造型自選卡」 (限定永久造型五選一：星際議會-緋淚、星際議會-贊尼爾、星際議會-達爾西、星際議會-弗洛倫、噴射狂鯊-凡恩)，全台限量600組，送完為止。

此外，明年1月雙方也將加碼推出聯名漁夫帽與鑰匙圈，聯名漁夫帽款在帽高設計羅馬數字V 代表五週年慶典，字樣呈現Wave則呼應於五周年登場的傳說女團WaVe的誕生，以及本次合作玩轉遊戲與潮流的意涵；另推出小帽鑰匙圈，把最時尚的小帽可以隨意搭配在穿搭上，隨時能呈現最潮流的態度，詮釋遊戲與潮流穿搭跨界聯名的時尚趨勢。

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代（圖／業者提供）

▲明年1月雙方也將加碼推出聯名漁夫帽。

《Garena傳說對決》x經典潮牌NEW ERA　迎接潮流傳說新時代（圖／業者提供）

▲《Garena傳說對決》跨越五週年歷史性里程碑，打造遊戲與潮流穿搭跨界聯名的時尚趨勢。

更多《Garena傳說對決》相關資訊，請參考官方網站：https://moba.garena.tw/
詳細活動資訊請見NEW ERA絲專頁：https://www.facebook.com/neweracaptaiwan
獨家線上商城：https://shopping.pchome.com.tw/activity/campaign/C087899805

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