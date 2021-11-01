　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

▲DHL國際快遞台灣總經理黃湧君(左起)、炎亞綸與Garena 總經理陳逸軒共同為本次活動揭開序幕。（圖／Garena提供）

▲DHL國際快遞台灣總經理黃湧君(左起)、炎亞綸與Garena 總經理陳逸軒共同為本次活動揭開序幕。（圖／Garena提供）

電競中心／綜合報導

《Garena 傳說對決》於10月31日宣布，GCS 職業聯賽（Garena Challenger Series）將成為全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞在台灣的首位電競贊助夥伴，雙方強強合作力挺 GCS 賽區選手，期許 One Team（ONE）、Hong Kong Attitude（HKA）以及 MAD Team （MAD） 三隊代表隊選手能在AIC 2022 國際錦標賽上大展身手，讓 GCS 賽區在世界舞台持續發光發熱！同時，雙方本次也特地推出一系列跨國跨界活動，不僅將在聖誕節前夕推出橫跨台灣、泰國與越南的跨國交換禮物的跨界合作活動，更邀請活動大使炎亞綸與泰國的神秘嘉賓進行「創意聖誕 cosplay 大挑戰」， 為全球玩家帶來新穎有趣的全新體驗。

《Garena 傳說對決》GCS 職業聯賽於2017年成立，不僅成為許多懷抱電競夢想的年輕世代的圓夢舞台，也孕育了許多優秀的職業選手，並在2017、2018以及2020年《Garena 傳說對決》AIC 國際錦標賽國際賽事上屢創佳績，贏得世界冠軍。本次 GCS 職業聯賽以優異的成績成為 DHL 國際快遞在台灣的首位電競贊助夥伴。雙方將在未來攜手合作，持續為所有喜愛電競的台灣年輕世代打造國際級的舞台，並建立更多元豐富的電競生態圈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結合全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞的跨國服務，《Garena 傳說對決》也特地推出有別以往，從台灣出發與東南亞多國玩家互動的跨界合作，邀請台灣、泰國與越南的玩家共襄盛舉，打破時間與空間的藩籬，透過交換各國限定的周邊禮物，傳遞彼此對於傳說對決共同的記憶與感動。另一方面，本次合作也邀請資深玩家—炎亞綸擔任活動大使，與來自泰國的神秘嘉賓進行「創意聖誕 cosplay 大挑戰」希望為 Garena 全球市場的玩家與雙方粉絲，帶來更多豐富精采的內容。同時，炎亞綸也於訪問中表示：「遊戲連結了每一位玩家的生活與回憶，很高興成為這次的活動大使，也期待接下來跟神秘嘉賓的cosplay挑戰能驚艷所有玩家與粉絲。」

▲炎亞綸出任活動大使與泰國神秘嘉賓一起挑戰聖誕 cospla。（圖／Garena提供）

▲炎亞綸出任活動大使與泰國神秘嘉賓一起挑戰聖誕 cospla。（圖／Garena提供）

DHL 國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「這次與《Garena 傳說對決》的合作是延伸集團與包括電競在內的跨產業合作計畫，也是DHL在台灣首次與電競業者攜手合作。GCS 職業聯賽在台灣培養了許多優秀的電競選手。我們很高興能以國際快遞夥伴的身份參與，以實際行動支持台灣的電競玩家站上國際舞台，透過我們專業的快遞服務，串連台灣、泰國以及越南的玩家跟粉絲們，跨越實際的距離限制，創造難忘的互動體驗。」

▲由《Garena 傳說對決》攜手 DHL 國際快遞跨界打造的跨國聖誕活動即將開跑。（圖／Garena提供）

▲由《Garena 傳說對決》攜手 DHL 國際快遞跨界打造的跨國聖誕活動即將開跑。（圖／Garena提供）

此外，Garena 協理陳先倫也表示：「這次合作兩大活動共通點，在於「傳說對決」不再只是手機裡的娛樂，它成為了不同國家的玩家之間的共通語言。藉由每一次的跨界，我們也不斷打造出屬於我們玩家共同的文化。這次很高興能夠與 DHL國際快遞這樣的國際品牌合作，期待未來我們能從東南亞出發，為全球各地喜歡傳說對決的玩家持續帶來耳目一新的跨界體驗。」

▲雙方強強合作力挺 GCS 賽區選手，期許三隊代表隊選手能在AIC 2022 國際錦標賽上再創佳績。（圖／Garena提供）

▲雙方強強合作力挺 GCS 賽區選手，期許三隊代表隊選手能在AIC 2022 國際錦標賽上再創佳績。（圖／Garena提供）

想要了解完整活動內容請見《Garena 傳說對決》官方粉絲專頁

*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/
《Garena 傳說對決》官方粉絲頁：請點我

即刻下載，隨時開戰：
iOS下載連結：請點我
Google Play下載：請點我
 

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
人妻KTV歡唱！　慘遭老公好友性侵
直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　見病患熱情打招呼
7大餐飲超狂「買1送1」優惠來了　吃牛排免費送豬肋排
獨／孫德榮「鬼門關走2次」：我錯了！　再慢恐救不回
陸24歲知名女網紅　驚傳遭情殺身亡
瑞莎揭台灣全國賽黑幕　網痛批：想害死孩子
什麼東西只跌不漲？　鄉民點「3物」最慘是它
電話撩妹聽到「爆哭聲」！　她遭性侵淚喊：走開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳說對決GCS夏季冠軍出爐！例行賽魔咒還在⋯HKA奪200萬站上巔峰

炎亞綸曝光發洩情緒秘方　自首飆粗口狂罵路人、一天花三萬抽造型

《傳說對決》五週年！攜手全家推聯名商品　GCS冠軍賽下周登場

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

台鐵日系「旅味便當」週四開賣　數量超稀有！每款限購一盒

直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收

搶便宜！50片裝口罩一盒20元　彰化分署11／2再開賣5千盒

母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

4家社福團體攜手照顧老人　呼籲民眾「讓愛不冬眠」

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

台鐵日系「旅味便當」週四開賣　數量超稀有！每款限購一盒

直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　病患熱情打招呼超依賴她

麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收

搶便宜！50片裝口罩一盒20元　彰化分署11／2再開賣5千盒

母胎單身20年！初戀男友「突做1事」妹子抗拒秒冷感：正常嗎？

4家社福團體攜手照顧老人　呼籲民眾「讓愛不冬眠」

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

永聯物流開發攜手聯華神通集團　斥資20億元打造新世代智慧物流園區

彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

這哪招！葛蘭基代打敲安　貝克奇葩調度創百年難得紀錄

北市Q3預售建案實登59件　 北投申報量跑第一

人妻每晚「窗前入浴」透出全裸身影　她羞爆：白天看得更清楚

綠電推手森崴能源上市競拍湧近4萬張搶標　預計15日轉上市

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

陳昇罹口腔癌認「像被雷打到」　宣佈重啟跨年演唱會...成全台第一槍！

渣男大吃「母女丼」還讓她未婚懷孕　林子熙坦言：角色真的滿變態

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

打2劑高端28天再驗抗體！四叉貓公布數值

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

更多熱門

相關新聞

HKA重回顛峰⋯隊員淚謝全場哭崩

HKA重回顛峰⋯隊員淚謝全場哭崩

《傳說對決》2021GCS夏季賽冠軍賽31日開打，最終在7局打好打滿的情況下，由HKA奪下冠軍，成功拿下200萬元獎金。在賽後訪問時HKA成員回首例行賽辛苦，幾乎全隊都淚灑舞台，隊員DADA更是以17歲年紀在第一次參賽就艱辛谷底反打，終於將冠軍拿下，發表感言時讓台上主持、線上觀眾都忍不住流淚。

傳說對決GCS夏季冠軍出爐！

傳說對決GCS夏季冠軍出爐！

炎亞綸曝光發洩情緒秘方

炎亞綸曝光發洩情緒秘方

罹帕金森氏症遭酸炒新聞　詹雅雯淚泣「想活得比爸媽久」

罹帕金森氏症遭酸炒新聞　詹雅雯淚泣「想活得比爸媽久」

《飢餓遊戲》無緣入圍金鐘獎　炎亞綸秒回「這叫青出於藍」

《飢餓遊戲》無緣入圍金鐘獎　炎亞綸秒回「這叫青出於藍」

關鍵字：

傳說對決GCS炎亞綸職業聯賽

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面