DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

▲DHL國際快遞台灣總經理黃湧君(左起)、炎亞綸與Garena 總經理陳逸軒共同為本次活動揭開序幕。（圖／Garena提供）

電競中心／綜合報導

《Garena 傳說對決》於10月31日宣布，GCS 職業聯賽（Garena Challenger Series）將成為全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞在台灣的首位電競贊助夥伴，雙方強強合作力挺 GCS 賽區選手，期許 One Team（ONE）、Hong Kong Attitude（HKA）以及 MAD Team （MAD） 三隊代表隊選手能在AIC 2022 國際錦標賽上大展身手，讓 GCS 賽區在世界舞台持續發光發熱！同時，雙方本次也特地推出一系列跨國跨界活動，不僅將在聖誕節前夕推出橫跨台灣、泰國與越南的跨國交換禮物的跨界合作活動，更邀請活動大使炎亞綸與泰國的神秘嘉賓進行「創意聖誕 cosplay 大挑戰」， 為全球玩家帶來新穎有趣的全新體驗。

《Garena 傳說對決》GCS 職業聯賽於2017年成立，不僅成為許多懷抱電競夢想的年輕世代的圓夢舞台，也孕育了許多優秀的職業選手，並在2017、2018以及2020年《Garena 傳說對決》AIC 國際錦標賽國際賽事上屢創佳績，贏得世界冠軍。本次 GCS 職業聯賽以優異的成績成為 DHL 國際快遞在台灣的首位電競贊助夥伴。雙方將在未來攜手合作，持續為所有喜愛電競的台灣年輕世代打造國際級的舞台，並建立更多元豐富的電競生態圈。

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結合全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞的跨國服務，《Garena 傳說對決》也特地推出有別以往，從台灣出發與東南亞多國玩家互動的跨界合作，邀請台灣、泰國與越南的玩家共襄盛舉，打破時間與空間的藩籬，透過交換各國限定的周邊禮物，傳遞彼此對於傳說對決共同的記憶與感動。另一方面，本次合作也邀請資深玩家—炎亞綸擔任活動大使，與來自泰國的神秘嘉賓進行「創意聖誕 cosplay 大挑戰」希望為 Garena 全球市場的玩家與雙方粉絲，帶來更多豐富精采的內容。同時，炎亞綸也於訪問中表示：「遊戲連結了每一位玩家的生活與回憶，很高興成為這次的活動大使，也期待接下來跟神秘嘉賓的cosplay挑戰能驚艷所有玩家與粉絲。」

▲炎亞綸出任活動大使與泰國神秘嘉賓一起挑戰聖誕 cospla。（圖／Garena提供）

DHL 國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「這次與《Garena 傳說對決》的合作是延伸集團與包括電競在內的跨產業合作計畫，也是DHL在台灣首次與電競業者攜手合作。GCS 職業聯賽在台灣培養了許多優秀的電競選手。我們很高興能以國際快遞夥伴的身份參與，以實際行動支持台灣的電競玩家站上國際舞台，透過我們專業的快遞服務，串連台灣、泰國以及越南的玩家跟粉絲們，跨越實際的距離限制，創造難忘的互動體驗。」

▲由《Garena 傳說對決》攜手 DHL 國際快遞跨界打造的跨國聖誕活動即將開跑。（圖／Garena提供）

此外，Garena 協理陳先倫也表示：「這次合作兩大活動共通點，在於「傳說對決」不再只是手機裡的娛樂，它成為了不同國家的玩家之間的共通語言。藉由每一次的跨界，我們也不斷打造出屬於我們玩家共同的文化。這次很高興能夠與 DHL國際快遞這樣的國際品牌合作，期待未來我們能從東南亞出發，為全球各地喜歡傳說對決的玩家持續帶來耳目一新的跨界體驗。」

▲雙方強強合作力挺 GCS 賽區選手，期許三隊代表隊選手能在AIC 2022 國際錦標賽上再創佳績。（圖／Garena提供）

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*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/ 。

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