彈射版殲-15現身？　翼尖掛架改一字型搭載王牌近距格鬥彈

▲殲-15戰機深度改進型曝光，其翼尖掛架已從原先的倒L型升級為一字型。（圖／翻攝自瀋飛官方微信）

軍武中心／綜合報導

大陸正全力加速打造003型航母，目前在役的艦載戰鬥機殲-15也似乎有了最新改進發展。最新曝光照片顯示，一架殲-15戰機明顯其翼尖掛架已從原先的倒L型升級為一字型，此項重大改進將用於搭載霹靂-10（PL-10）近程空空導彈，英國《詹氏防務周刊》網站更直指，這就是一架「彈射版殲-15」。

中國航空工業瀋陽飛機工業集團（簡稱瀋飛）近日在其官方微信發布最新文章，其中一張配圖中可明顯看見，一架殲-15正被飛機牽引車拖曳準備進入停機位，其機身頭部取消了原有沿用T-10K-3和後續蘇-33型艦載機的可折疊式空速管。

緊接著最明顯的變化無疑是機身掛架，過去殲-15是沿用殲-11B型戰鬥機所採用的L型導彈掛架設計，其目的是為了能搭載翼展較大的PL-8B型空空導彈。這次最新曝光的殲-15翼尖導彈掛架則被改成和殲-16戰機同款的一字型掛架，用來搭載新一代霹靂-10近程空空導彈。

▼大陸軍迷標出深度改進型殲-15與原先殲-15的改進差別。（圖／翻攝自騰訊軍事）

霹靂-10導彈可說是中國自製的近距格鬥「王牌武器」，該飛彈具備極佳的超機動格鬥能力，有著大形的中部矩形彈翼，採用尾翼實現氣動配平，配備矢量推力火箭發動機。這一氣動布局在超機動格鬥條件下，升力很大，從而形成足夠的控制力，全向光電制導頭確保霹靂-10能夠攻擊側方的目標，實現全向攻擊能力。

值得注意的是，這款第四代近程空空飛彈還有著「越肩發射」的獨門絕活，當載機與目標對頭擦肩而過，或者目標以激烈機動逃離載機的前半球視野，霹靂-10可在此之前以大離軸角鎖定目標並發射，發射後馬上進行180度甚至更大角度轉向追擊目標，可反向反擊追尾敵機。

有分析指出，很明顯殲-15在實施深度技術改進後，該機在空對空導彈上將可攜帶霹靂-15和霹靂-10兩種第四代空對空導彈，未來還可以攜帶更多、更先進的航空制海、防區外攻擊武器等，航空武器的升級將大為增強殲-15實施防空攔截、對地攻擊作戰的能力。

事實上，今年上半年瀋飛曾在自己發布的文章中提及過一次殲-15型戰鬥機「某深度改進型」，外界認為該機研發目的是為解放軍新一代航母的艦載機部隊進行配套，其必將具備使用彈射器運作能力。雖然此次瀋飛公布的照片中，殲-15的起落架被牽引車給擋住，無法確認是否存在彈射牽引桿，但從上述的機身變化讓英國《詹氏》直指，「這就是中國首款能從航母上彈射起飛的艦載戰鬥機」。

▼霹靂-10及霹靂-15同時掛載在殲-16身上。（圖／翻攝自大陸網站）