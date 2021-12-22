遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

▲日本公布殲-15 起降畫面。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍遼寧艦17日經宮古海峽駛向太平洋，日本海上自衛隊則出動準航母「出雲號(DDH-183)」進行情報蒐集、監控。日本21日上午指出，解放軍航母艦載機有進行起降演練，但沒有侵犯領空，會繼續保持監控。

▲位置圖。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

綜合外電報導，日本防衛省統合幕僚監部21日上午再發布遼寧號最新動態，指解放軍航母編隊6艘各式軍艦19日上午8時，在沖繩北大東島東方約300公里的海域進行演練，且在上午8時至晚間9時期間進行起降演練。

據公開資料顯示，「遼寧號」至少讓艦載「殲-15」、「直-18」、「直-9」等3種機型演練海上起降作業。從日方公開的圖片來看，升空的殲-15戰鬥機兩翼和機腹部位掛載了多枚導彈。

▲日本防衛省公布解放軍「遼寧號」艦載機西太平洋起降演練照片 。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

另外，據自衛隊所掌握的情報，15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域，發現4艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是航母「遼寧」號（舷號16）、055型導彈驅逐艦「南昌」號（舷號101）、054A型導彈護衛艦「日照」號（舷號598）以及901型綜合補給艦「呼倫湖」號（舷號901）。

隨後編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下。自衛隊還觀察到，遼寧艦進入太平洋後，起降了殲-15艦載戰鬥機。除「秋月」號驅逐艦、P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了「出雲」號直升機母艦監視偵察。