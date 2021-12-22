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美軍研發冠狀病毒「通用疫苗」　一期試驗結果有效

▲▼駐韓美軍29日起開始接種莫德納新冠疫苗。（圖／路透社）

▲美軍研究冠狀病毒「通用疫苗」，一期試驗有效。（圖／路透社） 

中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國華特里德陸軍研究所的科學家料將在幾週內宣布，他們研發了一種疫苗，可預防COVID-19及其包含Omicron的所有變異病毒，以及先前源自嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的毒株。

美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）報導，華特里德陸軍研究所（Walter Reed Army Institute of Research）實驗室在2020年初首度接獲COVID-19病毒的DNA定序。

研究所的傳染病部門很早就決定專注於製造一種不僅可對抗現存病毒株、還能對抗所有潛在變異株的疫苗。

華特里德陸軍研究所的「棘突鐵蛋白奈米粒子」（Spike Ferritin Nanoparticle，SpFN）COVID-19疫苗在今年稍早完成動物試驗，結果有效。

傳染病部門主任莫賈拉達（Kayvon Modjarrad）表示，針對Omicron及其他變異株的SpFN疫苗第一階段人體試驗已於本月完成，結果還是有效，此一結果現正接受最終審查。

SpFN疫苗與現有疫苗不同之處在於，它使用一種具有24個小葉的足球狀蛋白質製成，這使科學家能夠將多種冠狀病毒株的棘狀物附著在蛋白質的不同小葉上。

莫賈拉達說，SpFN疫苗人體試驗花費的時間比預期長，因為實驗室需要在既沒有接種過疫苗、也沒有感染過COVID-19的受試者身上測試疫苗。

隨著接種率提升以及Delta、Omicron變異株的快速傳播，試驗的困難度因而增加。

莫賈拉達表示：「Omicron變異株出現後，人類沒有真正的辦法擺脫這種病毒，大家無法迴避它。所以我認為，很快地，全世界要不是接種疫苗，就是已被感染。」

下一步，研究所將試驗，這種冠狀病毒通用疫苗能使已接種者和染疫康復者產生何種反應。

莫賈拉達指出，「我們需要在現實世界環境中對疫苗進行評估，以設法了解疫苗對數量多出許多的已接種者和曾染疫者有何作用」；並說，SpFN疫苗將仍須進行第2與第3期試驗。

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