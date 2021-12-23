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英聽二測查成績看這　擇優後近2.4萬人拿A級

▲▼第二次高中英聽成績單今公布，大考中心線上說明。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲第二次高中英聽成績今公布，大考中心線上說明。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年高中英語聽力測驗第二次考試今（23日）寄發成績單，並開放上網查詢，大考中心指出，在到考的3.7萬餘名考生中，共3950人拿到A 級，而英聽二測比上次成績進步者則有28.15%，因為兩次成績可擇優其一使用，今年有接近2.4萬名考生達到A級，佔全部考生的23.11%，另B級佔37.49%、C級32.25%、F級則為7.15%，和往年比例差不多。

第二次高中英聽測驗在本月11日舉行，根據大考中心統計，共有4萬31人報名，包括大陸考場446人，實際到考共3萬7180 人，2405人缺考，缺考率為6.08%，較去年同場次缺考率4.92%增加1.16%。

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▼今年兩次英聽累計有超過2.3萬名考生達到A級。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心今天寄發成績單，並由大考中心副主任鄭中平等人召開線上記者會說明，鄭中平指出，第二次英聽測驗的3.7萬餘名考生中，共3950人拿到A級，佔比10.62%，另有1萬6024人拿到B級，佔比為43.10%，1萬3995人拿到C級，佔比為37.64%，而F級則有3211人拿到，佔比為8.64%。

鄭中平進一步分析，本學年兩次英聽考試當中，重複到考考生共有3萬2053人，占第一次考試到考人數的32.55%，占第二次考試到考人數的86.21%，重複到考考生中，第二次考試成績等級提升者占28.15%，但絕大多數維持不變，占比為66.57%，下降者占5.28%。

由於兩次高中英聽成績可擇優，鄭中平指出，擇優後達到A級者有2萬3938人，佔比23.11%，B級為3萬8834 人，佔比為37.49%，C級為3萬3410人，佔比為32.25%、F級則有7412人，佔比為7.15%，觀察近5年來資料，今年A級為近5年次低、F級為近5年次高，整體而言，落差並不大。

今年英聽測驗除了圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解，另再新增「長篇聽解」題型，每題組共含4題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。

鄭中平指出，考生對新題型「長篇聽解」的答對率不錯，平均得分率來到72％，僅次圖片聽解題型84%，而A等級考生在五類題型得分率皆達9成以上，其中圖片聽解、簡短對話都超過97%，B等級考生在圖片聽解部分的得分率都在9成以上。

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