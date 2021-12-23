北美館聖誕節「全館免票開放」！4件「偶發式互動展演」限定演出

▲北美館日12/25全館免票開放！（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

臺北市立美術館（北美館）為迎接38 周年館慶，12月25日聖誕節當天舉行「北美館日」，全館免票開放；當天還有4件期間限定的「偶發式互動展演」，只有這一天下午才能在館內不期而遇！

北美館自1983年成立，今年的「北美館日」主題企劃《來串門子—#美術館路》回應社群媒體作為當代新興的對話平台，以主題標籤「#」串聯使用者的趨勢，並象徵不同世代、國家的人們透過藝術走出自由的路，懷抱著創造更多互動的期望。

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▲臺北市立美術館「2021北美館日」全館免票開放。（圖／北美館提供）

北美館與「小事製作 Les Petites Choses Production」攜手合作，打造主題企劃，由於「小事製作」長期致力於開放的參與式藝術實踐，持續在非典型文化與展演空間中實驗，讓藝術與人類的生命經驗產生更多連結。此次活動運用當期展覽及館舍空間作為主要創作靈感，發展出4 件「期間限定的偶發式互動展演」，僅限於北美館日當天下午才能在館內不期而遇。

▲「2021北美館日」希望藉此能引發參與者後續對於作品的好奇與探索。（圖／北美館提供）



「2021北美館日」希望藉此能引發參與者後續對於作品的好奇與探索，將美術館開展成為一條人人都能行經與親近的道路。透過偶發式展演的參與體驗，不但打破民眾對「觀展」、「展場空間」背後的既定印象，同時也期待民眾以Hashtag、圖文影音、科技應用等方式進行二創，讓個體感官體驗的獨特性和豐富表現，得以延伸到展場之外，進而連結人群、甚至擴延至網路社群之中。

除了非日常的參與式互動展演之外，透過色彩，北美館持續將美術館的場域從展間打開，像是地下樓的公共服務區域改以沉穩的色調鋪陳，搭配深色木質的弧型長椅及圓桌，不僅使圓融韻律走入空間意向，觀眾也可以在此駐足、感受藝術觸動人心的特質。由此凝視藝術家吳書原＋耿寧於中庭現地製作的《迷霧花園》作品，清新的杉林質調呼應館內、館外自然質樸的氛圍，讓人享受當下的靜謐與緩慢。

▲北美館地下樓戶外中庭重新改造。（圖／北美館提供）

北美館地下樓餐廳的空間更跳脫過往，試圖打造出舒適與美感兼具的休憩之所，地面採用深色的馬賽克磚營造調性，並以霧面的玻璃屏幕及植物輪廓形塑出通透感，延續空間內的起承轉合。用餐區域則以木紋的質感，搭配鐵件燈具與不鏽鋼檯面，為空間增添輕工業風的調性。最大的亮點莫過於陳列過往美術館展覽海報的立面，搭配天花板頂光所交映出的光影線條，不僅使其成為述說館史歷程的特色端景，縮短大眾與藝術之間的距離。

▲臺北市立美術館「2021北美館日」全館免票開放。（圖／北美館提供）



每一個細微的改變都象徵著藝術的平等想像和實現，北美館邀請民眾在北美館日來串門子。透過親身參與，建構專屬個人的參觀經驗外，也能分享上網並hashtag #北美館路 #tfamroad，進一步「編輯」現地的偶發展演，秀出與藝術不期而遇的美好驚喜。



2021 北美館日《來串門子＃北美館路》

時間｜2021.12.25 (六) 13:30 - 17:30

地點｜北美館地下樓、1F、2F、IG / F

2021北美館日《來串門子—＃美術館路》 偶發互動演出當日限定登場