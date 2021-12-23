行走瘦身器！四週腰圍縮三吋　演藝圈都靠它

【企劃特輯】

今年55歲資深藝人董至成，當年在《紅白勝利》反串經典角色「董月花」紅極一時，近年來和胡瓜、阿翔等人一同主持《綜藝大集合》更是深受許多觀眾的喜愛，辭去《綜藝大集合》班底後，曾赴北京發展，不料碰上疫情和中國「限台令」，只好返台，在演藝圈任勞任怨的他，更被封為「綜藝阿信」。

▲董至成曾反串經典角色「董月花」紅極一時。

腰夾界的「超級神器」一個月腰圍縮一圈

董至成先前臉書表示：工作常要喝酒，肚子越變越大，現在年紀大了也常容易感到腰痠背痛，久站腰就酸、久坐不容易起身，就算想運動但肚子太大造成運動的不方便，一下子就全身痠痛，但自從我戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解了腰部許多問題，而且石墨烯能夠產生高遠紅外線共振，能蓄熱升溫、提升循環代謝，除了在運動時能幫助燃脂，冬天也很適合穿戴，我甚至戴不到一個月，腰圍整整小了一大圈，不愧是腰夾界的「超級神器」！

▲董至成戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解腰部許多問題也讓腰圍縮小一大圈。

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▲董至成扮成董月花配戴「PP石墨烯腰夾」，就算下腰也難不倒他。

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21世紀諾貝爾黑科技「石墨烯」 啟動高遠紅外線共振 提升循環代謝

究竟董至成口中的「PP石墨烯腰夾」，到底有什麼驚人之處?首先關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯能幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！

▲「石墨烯」成份放進腰夾時，能啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝。

預防運動傷害 配戴二十分鐘 效果等同慢跑一小時

業者表示，開發這款特殊腰帶所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，能夠幫助運動效率更加倍、提升血液循環、有效改善腰痠背痛、腳麻等問題，上班長期久坐久站也非常適合使用；這款腰夾就成了預防運動傷害、舒緩與支撐下背部的肌肉最好的裝備！

▲許多部落客也穿戴「PP石墨烯腰夾」，能夠預防運動傷害、鞏固核心，穩定地完成訓練。

▲有許多企業都紛紛搶買這款黑科技「石墨烯腰夾」。

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版本效果更全面

「PP石墨烯腰夾」是醫療級的石墨烯，可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12週的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面！

▲石墨烯的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」讓效果更全面。



▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

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