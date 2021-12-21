大腿蹦出兩塊肉　不一定是胖！一切都是「馬鞍肉」惹的禍

【企劃特輯】

「馬鞍肉」也有人稱它作「假跨寬」，是不少亞洲女生的致命傷，明明上半身很纖細、身高也不算矮，但卻因為馬鞍肉、臀型不佳，讓屁股跟大腿顯得特別寬大，讓整體比例很容易變成五五身；以為馬鞍肉的起因是下半身肥胖、脂肪太多嗎？錯！別再把馬鞍肉的起因歸咎給脂肪了，大多數情況下是因為「肌肉強度不足」導致大腿根部兩邊太突出，這才是造成馬鞍肉的真正主因，但馬鞍肉是可以改善的！

馬鞍肉讓人顯胖又腿短 黑科技讓體態更修長

究竟什麼是馬鞍肉？馬鞍肉是髖關節內旋造成，也表示臀部肌肉無力，正常的髖部位置是在骨盆兩側最高點，但是許多女生全身最寬的地方，卻位於「大腿根部」，會使臀部位置看起來很低、大腿外側凸出兩塊、看起來更為寬大，造成「梨形身材」，讓下半身視覺顯胖也顯腿短；要改善馬鞍肉，首先就是不要翹腳，網路上也有許多改善馬鞍肉的影片，除了持之以恆的勤加鍛鍊和放鬆肌肉外，有業者感受到女性朋友的心聲，運用黑科技推出髖部加壓的「PP石墨烯塑崩褲」，幫助女性朋友遠離馬鞍肉的煩惱！

▲假跨寬造成「梨形身材」，讓下半身視覺顯胖也顯腿短。【官網限定-髖骨加壓】

每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，塑崩褲自今年六月推出後，短短五個月就賣出十五萬條，根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果。

▲「石墨烯懶人塑崩褲」有超強的塑型力，也能讓循環力增加。【官網聖誕限定-羅蘭紫】

100%台灣開發製造 「黑科技神褲」一件多功能

「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，業者特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，透過石墨烯極好的熱傳導性能，以及釋放出高能量的遠紅外線波，能達到蓄熱恆溫的效果，還能與人體的分子產生共振，增加循環，讓運動褲變身成「保暖養身褲」；另外，大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部、臀部的線條，變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」；而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰的人通通都穿得下，PP石墨烯塑崩褲被封為現代「黑科技神褲」。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。【官方直營 momo購物網 獨家色橄欖綠+聖誕限定羅蘭紫 多色任選】

「羅蘭紫」聖誕限量上市 告別假跨寬!

繼上一波「海軍藍」、「星空灰」限量色銷售一空後，PP石墨烯塑崩褲推出髖部加壓的MOMO獨家「橄欖綠色」及聖誕限定「羅蘭紫色」；除了整件褲子依舊採用特殊的塑崩織法外，這次石墨烯塑崩褲強化髖部加壓，能夠修飾假跨寬、大腿肉；同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進髖部部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者體態更修長、告別假跨寬的煩惱，官網也祭出優惠貨到付款也可使用五倍券！

▲業者先前推出限量版海軍藍、星空灰，一推出沒多久就全售完。

▲MOMO獨家「橄欖綠色」及聖誕限定「羅蘭紫色」，髖部加壓設計讓女性消費者告別假跨寬的煩惱。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網限定-髖骨加壓：https://ppweb.tw/aj77K

●官網聖誕限定-羅蘭紫：https://ppweb.tw/aj77N

●官方直營 momo購物網 獨家色橄欖綠+聖誕限定羅蘭紫 多色任選：https://chshop.work/Lhf9s

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY

