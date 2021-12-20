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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯闖豪宅偷竊失風！3度噴屋主辣椒水...翻牆逃「菊花」掛彩

記者黃宥寧／台北報導

賊星該敗！吳姓通緝犯相中新北市淡水區某豪宅且觀察屋主作息，選在凌晨伺機而動闖入屋內翻箱倒櫃，偷走老錢櫃白酒、西藏天珠原石等收藏品後藏到屋子外15公尺竹林內，當他再度返回屋內繼續偷人蔘酒，撞見下樓查看的屋主，竟持辣椒水噴灑趁機逃跑，翻牆時不慎被圍籬割傷臀部等。士林地院日前審結，依準強盜罪判刑7年2月。

31歲吳嫌看準淡水瓦窯坑山區地處偏僻、人煙稀少，鎖定蕭姓男子（60歲）所居住的豪宅，長期觀察蕭男生活作息後，趁今年228連假凌晨5時許，心想蕭男可能已經出門遊玩，於是駕車停靠在路邊，翻越鐵籬笆進入獨棟住宅庭院，拿屋主的梯子爬上2樓，從冷氣孔進入屋內行竊。

得手金門高粱酒2瓶、葡萄酒1瓶、茅台酒1瓶、竹葉青、白酒以及字畫、紀念套幣、玉墜、佛珠、領帶夾以及現金1661元等物品，吳男狡猾的將贓物放置在屋外15公尺內的產業道路旁的竹林，並再度返回屋內，欲搬走人參酒。此時，蕭姓屋主聽到聲音下樓，正好看到吳要攀爬鐵籬笆逃走，便從後方將他拉下，吳卻拿出辣椒水，3度朝屋主臉部噴灑，隨後逃脫。

豈料他在翻牆逃跑過程中，不慎被圍籬頂端的鐵網割傷，造成臀部「菊花」部位、左臂、右腋下、臉部等多處掛彩，還跑到附近鄰居家聲稱自己被追殺，鄰居見狀熱心通知警察到場協助。

▼吳姓通緝犯闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方到場後，吳嫌一度謊報胞弟身分證字號，但由於警方日前就有偵辦過他的案件，隨即就將他拆穿，加上他身上獨有的刺青，認出他就是名在逃的通緝犯，更在他身上發現辣椒水、工具組以及1把摺疊刀。但他被捕後，只承認侵入住宅，更反控屋主拿刀殺他，否認用辣椒水攻擊他人。

合議庭審酌吳嫌正值青壯之年，不思以正當方式獲取財物，竟以侵入住宅竊盜、踰越牆垣、毀越安全設備、攜帶兇器的方式隨意竊取他人物品，足徵其對於他人財產法益欠缺尊重，且在屋主發覺後，竟率然以防狼噴霧劑向屋主臉部，其行為實不足取，考量犯罪後在警詢、偵訊、準備程序中均否認犯罪，直到審理時才坦承犯行，依準強盜罪，判處吳嫌7年2月徒刑，全案仍可上訴。

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