不想塞車看過來！元旦連假車流恐為平日1.3倍　長、短程替代道路曝

▲避免國道壅塞，高公局公告連假長短程替代道路呼籲民眾多多利用。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

12月31日至明年1月2日為元旦連續假期，交通部高公局今天（12/22）公告連假期間4條國道長途及7條地區短程替代道路，建議民眾可於連假期間改行駛省道、縣道，避開國道壅塞時段。

交通部高公局日前統計，預計元旦連假國道連假第一天車流以南向為主，雙向車流可達111百萬車公里，元旦當天以北返車潮為主雙向車流上看115百萬車公里，約為平日1.3倍。

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針對國道易壅塞路段，高公局也規劃4條國道長途及7條地區短途替代道路，方便民眾節省時間：

國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。



至於地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，建議可多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條，替代道路路線可參考1968App或高公局網站。

高公局也提醒民眾，由於連假期間宜花東交通量大，國5將實施高乘載管制，12月31日至1月1日每日6至12時實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；1月1日至2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載管制結束時間將視狀況機動調整。