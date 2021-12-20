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元旦連假桃竹地區如何避塞車？　公路總局一工處報您知　

▲元旦連假桃竹地區如何避塞車。（圖／一工處提供）

▲公路總局一工處建議民眾，元旦連假桃竹地區避塞車多利用台61和 31線。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過一個多禮拜，就是2022新的一年到來，迎接元旦3天連續假期，隨著近期疫情解緩，出遊旅次逐漸恢復正常，公路總局第一區養護工程處20日指出，桃竹地區交通要道可能出現車多的狀況，建議用路人可以利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。

▲元旦連假桃竹地區如何避塞車。（圖／一工處提供）

一工處表示，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下匝道，於元旦連假的12月31日0時至12時將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

而元旦期間桃園地區的交通「熱點」，預估會出現在大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後到晚餐時間，建議用路人盡量避開尖峰時段並改行替代路線，將可節省旅行時間。

公路總局再次呼籲民眾，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

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